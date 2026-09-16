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Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 14 × 6 + 30 + 23 - (20 + 13) + 22.

Leé también Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

20 + 13 = 33

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta no se resuelve de un vistazo

La expresión queda así: 14 × 6 + 30 + 23 - 33 + 22

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

14 × 6 = 84

La expresión queda así: 84 + 30 + 23 - 33 + 22

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

84 + 30 = 114 |

114 + 23 = 137 |

137 - 33 = 104 |

104 + 22 = (?)

Resultado final: 126

El error común en este tipo de reto es apurarse y resolver la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Muchos fallan porque pasan por alto que el paréntesis ordena el primer movimiento y que la multiplicación también debe resolverse antes de las sumas y restas. Practicar este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, revisar cada signo y ganar agilidad mental sin perder precisión.

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