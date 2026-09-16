Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

20 + 13 = 33

La expresión queda así: 14 × 6 + 30 + 23 - 33 + 22

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

14 × 6 = 84

La expresión queda así: 84 + 30 + 23 - 33 + 22

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

84 + 30 = 114 |

114 + 23 = 137 |

137 - 33 = 104 |

104 + 22 = (?)

Resultado final: 126

El error común en este tipo de reto es apurarse y resolver la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Muchos fallan porque pasan por alto que el paréntesis ordena el primer movimiento y que la multiplicación también debe resolverse antes de las sumas y restas. Practicar este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, revisar cada signo y ganar agilidad mental sin perder precisión.