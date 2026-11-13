Yanina Latorre habló de su futuro y le tiró un palito a Marina Calabró en los Martín Fierro de Cable: "Mucho drama al pe..."

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El picante análisis de Yanina Latorre sobre los ganadores del Martín Fierro de Cable 2026 y Marina Calabró

En la entrevista con este medio, después llegó el momento de los palitos de Yanina Latorre a los ganadores de las ternas del Martín Fierro de Cable: "No conozco a nadie", tiró la conductora.

Y también dio su opinión de Marina Calabró, conductora de la gala junto a Sergio Lapegüe, quien se mostró súper emocionada al quedarse con una estatuilla por su trabajo al frente de Arranca la tarde en A24.

"Bien, medio mucho drama al pe.. llorar todo arriba del escenario, la emoción... Pero está bien, es buena conductora. Rolando (Barbano), la hija, arrancó llorando... No es para llorar un Martín Fierro", analizó acerca del emotivo discurso de su colega.

En cuanto a las dudas sobre su futuro televisivo para el 2027 tras la venta de la productora Mandarina, Yanina evitó referirse a ese tema aunque con humor dijo: "No te pienso contestar y ponele que me sigan teniendo cerca", cerró.

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