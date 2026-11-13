Un grupo de WhatsApp: la pista que permitió avanzar en la investigación

Un grupo de WhatsApp y dos detenidos: el giro inesperado en la fuga del terrorista Leonardo Bertulazzi. (Foto: archivo)

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue la existencia de un grupo de WhatsApp integrado por Bertulazzi y otras personas, que habría sido utilizado para coordinar aspectos de la fuga. De acuerdo con la información difundida por TN, el chat contaba con 17 participantes y el ex integrante de las Brigadas Rojas habría utilizado una identidad diferente para comunicarse.

Los dos detenidos formaban parte de ese grupo y ahora los investigadores buscan determinar qué función cumplió cada uno en la presunta organización del escape. La principal sospecha es que algunas de esas personas pudieron haber colaborado con la logística necesaria para abandonar Buenos Aires y trasladarse hacia la frontera.

Sin embargo, todavía no se estableció públicamente cuál fue la participación concreta de los arrestados ni si mantuvieron contacto directo con Bertulazzi después de su fuga.

Qué encontraron durante la detención de los presuntos cómplices

Durante los procedimientos realizados en Entre Ríos, las fuerzas de seguridad secuestraron distintos elementos que quedaron a disposición de la Justicia. Entre ellos se encontraron ocho documentos de identidad diferentes, dispositivos de almacenamiento electrónico, computadoras, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Los investigadores intentarán establecer si alguno de esos documentos estaba destinado a facilitar la salida del país del prófugo o si los dispositivos contienen información sobre su paradero.

También se analizarán las comunicaciones almacenadas en los teléfonos y las computadoras, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos antes y después del escape.

Cómo escapó Leonardo Bertulazzi de un quinto piso sin que sonara la alarma

La fuga ocurrió el martes, alrededor de las 6.01 de la mañana, cuando Bertulazzi consiguió abandonar el departamento de la calle Defensa al 600, en el barrio porteño de Monserrat, en las inmediaciones de San Telmo.

El italiano cumplía arresto domiciliario mientras avanzaba el proceso judicial para concretar su extradición a Italia, donde fue condenado a 27 años de prisión. Aunque tenía una tobillera electrónica y vigilancia de la Policía Federal, consiguió preparar una maniobra para abandonar el edificio sin ser interceptado.

Uno de los hallazgos más sorprendentes apareció cuando los efectivos ingresaron al departamento y encontraron la tobillera colocada sobre un dispositivo casero que incluía carne de cerdo, una almohadilla térmica y un tensiómetro.

Según la reconstrucción de los investigadores, el mecanismo habría permitido simular determinadas condiciones físicas y retrasar la activación de una alerta por la manipulación del dispositivo electrónico.

Después de desprenderse de la tobillera, Bertulazzi utilizó un arnés y una cuerda para descender desde un sector elevado del edificio hacia una propiedad lindera. Desde allí atravesó una zona de terrazas, llegó a un terreno baldío y trepó un portón metálico para alcanzar la calle.

La última parte de la maniobra quedó registrada por una cámara de seguridad: el prófugo saltó desde una altura aproximada de dos metros, cayó sobre la vereda y después se alejó caminando.

La advertencia previa: ya había intentado quitarse la tobillera

La investigación también reveló un antecedente que genera interrogantes sobre las condiciones de seguridad que rodeaban al detenido. Unas dos semanas antes de la fuga, Bertulazzi ya había intentado desprenderse de la tobillera electrónica. En aquella oportunidad, el sistema habría detectado la irregularidad y emitido una alarma.

El episodio motivó un pedido para que el italiano fuera trasladado a una unidad penitenciaria, aunque continuó bajo arresto domiciliario.

Este antecedente será uno de los elementos que deberán analizarse para determinar si existieron fallas en los mecanismos de vigilancia y si la fuga podría haberse evitado.

Quién es Leonardo Bertulazzi, el ex integrante de las Brigadas Rojas

Leonardo Bertulazzi tiene 74 años y fue miembro de las Brigadas Rojas, una organización armada de extrema izquierda que protagonizó secuestros, atentados y asesinatos durante las décadas de 1970 y 1980 en Italia.

El grupo se convirtió en uno de los principales protagonistas de los llamados años de plomo, una etapa marcada por la violencia política y los enfrentamientos entre organizaciones extremistas.

Bertulazzi fue condenado por la Justicia italiana a 27 años de prisión, entre otros delitos, por su participación en el secuestro del empresario naval Pietro Costa.

Durante años permaneció en la Argentina, donde llegó a obtener el reconocimiento como refugiado político. En 2024 fue nuevamente detenido, mientras las autoridades italianas insistían con el pedido de extradición.

En julio de 2025, la Corte Suprema argentina avaló su extradición, aunque persistieron controversias judiciales relacionadas con su condición de refugiado.

Al momento de escapar, se encontraba bajo arresto domiciliario y a la espera de que se resolvieran las cuestiones pendientes de su situación judicial.

Recompensa de $20 millones: dónde buscan al prófugo

Mientras avanza la investigación sobre sus posibles colaboradores, Leonardo Bertulazzi continúa prófugo y las autoridades concentran parte de la búsqueda en Entre Ríos y los pasos fronterizos hacia Uruguay.

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una recompensa de $20 millones para quienes aporten información útil que permita localizarlo y detenerlo.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 1168/2026 y contempla la protección de la identidad de las personas que colaboren con datos relevantes.

Quienes tengan información pueden comunicarse gratuitamente con la línea 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas.