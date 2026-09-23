Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

18 + 13 = 31

La expresión queda así: 31 × 7 - 12 ÷ 3 + 31

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

31 × 7 = 217 | 12 ÷ 3 = 4

La expresión queda así: 217 - 4 + 31

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

217 - 4 = 213 |

213 + 31 = (?)

La expresión queda así: 244

Resultado final: 244

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final, como si toda la cuenta pudiera resolverse simplemente de izquierda a derecha. Este tipo de juego matemático ayuda a entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar esos atajos mentales que, a veces, cambian por completo una respuesta.