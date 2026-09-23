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Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (18 + 13) × 7 - 12 ÷ 3 + 31.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este reto desafía tu memoria matemática

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

18 + 13 = 31

La expresión queda así: 31 × 7 - 12 ÷ 3 + 31

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

31 × 7 = 217 | 12 ÷ 3 = 4

La expresión queda así: 217 - 4 + 31

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

217 - 4 = 213 |

213 + 31 = (?)

La expresión queda así: 244

Resultado final: 244

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final, como si toda la cuenta pudiera resolverse simplemente de izquierda a derecha. Este tipo de juego matemático ayuda a entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar esos atajos mentales que, a veces, cambian por completo una respuesta.

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