Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (18 + 13) × 7 - 12 ÷ 3 + 31.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (18 + 13) × 7 - 12 ÷ 3 + 31.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
18 + 13 = 31
La expresión queda así: 31 × 7 - 12 ÷ 3 + 31
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
31 × 7 = 217 | 12 ÷ 3 = 4
La expresión queda así: 217 - 4 + 31
El cierre se hace de izquierda a derecha.
217 - 4 = 213 |
213 + 31 = (?)
La expresión queda así: 244
El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final, como si toda la cuenta pudiera resolverse simplemente de izquierda a derecha. Este tipo de juego matemático ayuda a entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar esos atajos mentales que, a veces, cambian por completo una respuesta.