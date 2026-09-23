Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (5 + 8)² - 6 × 8 + 18.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (5 + 8)² - 6 × 8 + 18.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
5 + 8 = 13
La expresión queda así: 13² - 6 × 8 + 18
Luego se calcula la potencia.
13² = 169
La expresión queda así: 169 - 6 × 8 + 18
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
6 × 8 = 48
La expresión queda así: 169 - 48 + 18
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
169 - 48 = 121 |
121 + 18 = (?)
El error común en este tipo de reto aparece cuando se resuelve toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Muchos empiezan de izquierda a derecha sin atender el paréntesis, la potencia y la multiplicación, y eso los aleja del resultado correcto. Como juego rápido, este Desafío Matemático sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mirar con más cuidado cada operación.