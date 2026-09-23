Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

5 + 8 = 13

La expresión queda así: 13² - 6 × 8 + 18

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

13² = 169

La expresión queda así: 169 - 6 × 8 + 18

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

6 × 8 = 48

La expresión queda así: 169 - 48 + 18

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

169 - 48 = 121 |

121 + 18 = (?)

Resultado final: 139

El error común en este tipo de reto aparece cuando se resuelve toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Muchos empiezan de izquierda a derecha sin atender el paréntesis, la potencia y la multiplicación, y eso los aleja del resultado correcto. Como juego rápido, este Desafío Matemático sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mirar con más cuidado cada operación.