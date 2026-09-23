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Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 × 11) + 8 × 6 - (35 - 13) + 24.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés resolver esta cuenta con paréntesis?

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

9 × 11 = 99 | 35 - 13 = 22

La expresión queda así: 99 + 8 × 6 - 22 + 24

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

8 × 6 = 48

La expresión queda así: 99 + 48 - 22 + 24

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

99 + 48 = 147 |

147 - 22 = 125 |

125 + 24 = (?)

Resultado final: 149

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles, porque obliga a frenar un segundo y decidir qué operación corresponde hacer primero.

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