Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

9 × 11 = 99 | 35 - 13 = 22

La expresión queda así: 99 + 8 × 6 - 22 + 24

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

8 × 6 = 48

La expresión queda así: 99 + 48 - 22 + 24

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

99 + 48 = 147 |

147 - 22 = 125 |

125 + 24 = (?)

Resultado final: 149

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles, porque obliga a frenar un segundo y decidir qué operación corresponde hacer primero.