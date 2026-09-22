Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 22 + 4 × (16 + 11) - 4 × 7 + 35.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 22 + 4 × (16 + 11) - 4 × 7 + 35.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
16 + 11 = 27
La expresión queda así: 22 + 4 × 27 - 4 × 7 + 35
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
4 × 27 = 108 | 4 × 7 = 28
La expresión queda así: 22 + 108 - 28 + 35
Finalmente se opera en orden de aparición.
22 + 108 = 130 |
130 - 28 = 102 |
102 + 35 = (?)
El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Este tipo de juego matemático sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y comprobar que, muchas veces, una cuenta simple requiere más atención de la que parece.