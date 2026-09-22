Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

16 + 11 = 27

La expresión queda así: 22 + 4 × 27 - 4 × 7 + 35

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

4 × 27 = 108 | 4 × 7 = 28

La expresión queda así: 22 + 108 - 28 + 35

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

22 + 108 = 130 |

130 - 28 = 102 |

102 + 35 = (?)

Resultado final: 137

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Este tipo de juego matemático sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y comprobar que, muchas veces, una cuenta simple requiere más atención de la que parece.