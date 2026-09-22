Desafío matemático: pocos encuentran la respuesta sin equivocarse

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 17 × 5 - 15 ÷ 3 + (6 + 9) × 4.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 17 × 5 - 15 ÷ 3 + (6 + 9) × 4.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
6 + 9 = 15
La expresión queda así: 17 × 5 - 15 ÷ 3 + 15 × 4
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
17 × 5 = 85 | 15 ÷ 3 = 5 | 15 × 4 = 60
La expresión queda así: 85 - 5 + 60
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
85 - 5 = 80 |
80 + 60 = (?)
El error más común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza de izquierda a derecha sin distinguir paréntesis, multiplicaciones o divisiones. Este tipo de reto sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y jugar un rato con números sin necesidad de fórmulas complicadas.