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Desafío matemático: pocos encuentran la respuesta sin equivocarse

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 17 × 5 - 15 ÷ 3 + (6 + 9) × 4.

Leé también Desafío matemático: el reto que pocos consiguen superar en segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: probá resolver esta cuenta paso a paso

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

6 + 9 = 15

La expresión queda así: 17 × 5 - 15 ÷ 3 + 15 × 4

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

17 × 5 = 85 | 15 ÷ 3 = 5 | 15 × 4 = 60

La expresión queda así: 85 - 5 + 60

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

85 - 5 = 80 |

80 + 60 = (?)

Resultado final: 140

El error más común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza de izquierda a derecha sin distinguir paréntesis, multiplicaciones o divisiones. Este tipo de reto sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y jugar un rato con números sin necesidad de fórmulas complicadas.

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