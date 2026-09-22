Desafío matemático: pocos encuentran la respuesta sin equivocarse

6 + 9 = 15

La expresión queda así: 17 × 5 - 15 ÷ 3 + 15 × 4

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

17 × 5 = 85 | 15 ÷ 3 = 5 | 15 × 4 = 60

La expresión queda así: 85 - 5 + 60

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

85 - 5 = 80 |

80 + 60 = (?)

Resultado final: 140

El error más común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza de izquierda a derecha sin distinguir paréntesis, multiplicaciones o divisiones. Este tipo de reto sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y jugar un rato con números sin necesidad de fórmulas complicadas.