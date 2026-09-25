Se filtró la condición para que Morena Rial vuelva a ver a su hijo mayor: cómo sería el reencuentro

Sin embargo, este plan todavía no puede darse por confirmado, ya que necesita contar con el aval de la Justicia para poder concretarse tal como fue planteado.

En paralelo a esta situación familiar, Alejandro Cipolla volvió a referirse al estado judicial de Morena Rial durante una entrevista en el programa de streaming de la TV Pública, La Posta del Espectáculo. Allí sostuvo que continuará trabajando para conseguir nuevamente su libertad y cuestionó lo ocurrido con una pericia psicológica que debía realizarse ayer jueves 24 de septiembre.

De acuerdo con lo explicado por el abogado, la evaluación no pudo concretarse debido a que el perito de parte no se presentó. “Entro en la causa y estaba todo rechazado, no había más qué hacer. El rechazo de la libertad condicional era por una pericia psicológica, entonces la pido, pero no me la dan, hasta que se presentó un perito de parte, que nunca se conectó”, relató Cipolla.

El letrado también contó que intentó comunicarse tanto con las autoridades como con la profesional involucrada, aunque finalmente la evaluación no pudo llevarse adelante.

“Es vergonzoso que haya pasado esto. Veníamos esperándolo y solicitándolo porque yo entiendo que la libertad condicional se la deberían haber acordado porque superó los plazos de detención. Rechazarla por una cuestión de salud mental que no requiere una internación porque no es peligrosa para ella ni para terceros…”, sostuvo Alejandro Cipolla.

Por último, el abogado confirmó que Morena Rial se encuentra realizando el tratamiento psicológico indicado. Mientras tanto, el posible reencuentro con Francesco queda sujeto a la decisión de la Justicia y al cumplimiento de las condiciones correspondientes.

Cuáles fueron las causas por las que Morena Rial estuvo presa

Morena Rial, la hija del conductor Jorge Rial, atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida tras ser condenada a tres años de prisión efectiva por su participación en una serie de robos agravados en viviendas del conurbano bonaerense. La joven, que había saltado a la fama por su exposición mediática, hoy enfrenta las consecuencias de una causa judicial que marcó un antes y un después en su trayectoria.

Según los expedientes, el 18 de enero de 2025 Morena actuó como conductora del vehículo utilizado por una banda para cometer un robo en una casa de Villa Adelina, San Isidro. Luego participó en otro episodio delictivo en Castelar, Morón, donde los implicados se llevaron 32.000 dólares en efectivo y diversos objetos de valor. Detenida el 22 de enero, fue imputada como coautora de “robo triplemente agravado” por haber sido cometido en banda, con efracción y escalamiento.

Tras pasar varios meses en el Penal de Magdalena, en marzo de 2026 obtuvo el beneficio del arresto domiciliario con tobillera electrónica. Sin embargo, la Justicia le rechazó en reiteradas oportunidades los pedidos de excarcelación y libertad condicional, argumentando que en 2025 incumplió con obligaciones procesales: no se presentó al juzgado durante dos semanas, no acreditó tratamiento psicológico ni psiquiátrico y no demostró tener empleo ni medios de subsistencia.

En la actualidad, Morena Rial continúa bajo arresto domiciliario mientras enfrenta otra causa en Córdoba por acusaciones de robo, hurto, amenazas y coacción contra sus ex parejas, Dylan Rodríguez y Facundo Ambrosioni Lutri. Su caso, que combina drama familiar, caída mediática y consecuencias judiciales, se convirtió en uno de los temas más comentados del espectáculo argentino.