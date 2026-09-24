Desafío matemático: ¿lográs resolver la cuenta antes de los 10 segundos?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 + 4)² - 7 × 5 + 24.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 + 4)² - 7 × 5 + 24.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
9 + 4 = 13
La expresión queda así: 13² - 7 × 5 + 24
Luego se calcula la potencia.
13² = 169
La expresión queda así: 169 - 7 × 5 + 24
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
7 × 5 = 35
La expresión queda así: 169 - 35 + 24
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
169 - 35 = 134 |
134 + 24 = (?)
El error más habitual aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final. Este tipo de juego matemático sirve para entrenar la concentración, repasar PEMDAS de manera entretenida y comprobar cómo un pequeño cambio en el orden puede modificar toda la resolución.