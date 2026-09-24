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Desafío matemático: ¿lográs resolver la cuenta antes de los 10 segundos?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 + 4)² - 7 × 5 + 24.

Leé también Desafío matemático: pocos logran resolverlo sin equivocarse
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta expresión para resolver sin perder los signos

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

9 + 4 = 13

La expresión queda así: 13² - 7 × 5 + 24

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

13² = 169

La expresión queda así: 169 - 7 × 5 + 24

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

7 × 5 = 35

La expresión queda así: 169 - 35 + 24

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

169 - 35 = 134 |

134 + 24 = (?)

Resultado final: 158

El error más habitual aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final. Este tipo de juego matemático sirve para entrenar la concentración, repasar PEMDAS de manera entretenida y comprobar cómo un pequeño cambio en el orden puede modificar toda la resolución.

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