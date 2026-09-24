Desafío matemático: ¿lográs resolver la cuenta antes de los 10 segundos?

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

9 + 4 = 13

La expresión queda así: 13² - 7 × 5 + 24

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

13² = 169

La expresión queda así: 169 - 7 × 5 + 24

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

7 × 5 = 35

La expresión queda así: 169 - 35 + 24

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

169 - 35 = 134 |

134 + 24 = (?)

Resultado final: 158

El error más habitual aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final. Este tipo de juego matemático sirve para entrenar la concentración, repasar PEMDAS de manera entretenida y comprobar cómo un pequeño cambio en el orden puede modificar toda la resolución.