20 + 9 = 29 | 22 - 15 = 7

La expresión queda así: 3 × 29 - 3 × 7 + 20

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

3 × 29 = 87 | 3 × 7 = 21

La expresión queda así: 87 - 21 + 20

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

87 - 21 = 66 |

66 + 20 = ?

Resultado final: 86

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso este tipo de juego funciona tan bien: parece una cuenta breve, pero obliga a frenar, mirar con detalle y ordenar el razonamiento.

Practicar desafíos así ayuda a ejercitar la concentración y a ganar seguridad frente a operaciones combinadas.