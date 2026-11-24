El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 3 × (20 + 9) - 3 × (22 - 15) + 20.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 3 × (20 + 9) - 3 × (22 - 15) + 20.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
20 + 9 = 29 | 22 - 15 = 7
La expresión queda así: 3 × 29 - 3 × 7 + 20
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
3 × 29 = 87 | 3 × 7 = 21
La expresión queda así: 87 - 21 + 20
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
87 - 21 = 66 |
66 + 20 = ?
El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso este tipo de juego funciona tan bien: parece una cuenta breve, pero obliga a frenar, mirar con detalle y ordenar el razonamiento.
Practicar desafíos así ayuda a ejercitar la concentración y a ganar seguridad frente a operaciones combinadas.