El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 8² + 6 × (10 + 11) - 20.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 8² + 6 × (10 + 11) - 20.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
10 + 11 = 21
La expresión queda así: 8² + 6 × 21 - 20
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
8² = 64
La expresión queda así: 64 + 6 × 21 - 20
Luego se resuelve la multiplicación restante.
6 × 21 = 126
La expresión queda así: 64 + 126 - 20
Se termina operando de izquierda a derecha.
64 + 126 = 190 |
190 - 20 = ?
El error más común está en resolver por impulso y avanzar de izquierda a derecha sin atender la jerarquía matemática. Por eso, este juego funciona como una buena práctica para entrenar la concentración, repasar PEMDAS y mantener ágil el cálculo mental con una cuenta breve, entretenida y desafiante.