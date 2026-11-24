10 + 11 = 21

La expresión queda así: 8² + 6 × 21 - 20

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

8² = 64

La expresión queda así: 64 + 6 × 21 - 20

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

6 × 21 = 126

La expresión queda así: 64 + 126 - 20

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

64 + 126 = 190 |

190 - 20 = ?

Resultado final: 170

El error más común está en resolver por impulso y avanzar de izquierda a derecha sin atender la jerarquía matemática. Por eso, este juego funciona como una buena práctica para entrenar la concentración, repasar PEMDAS y mantener ágil el cálculo mental con una cuenta breve, entretenida y desafiante.