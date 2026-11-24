Además, dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Justicia por el cambio de horario que, según considera, perjudicó el rendimiento del programa. “La verdad es que tengo un horario por contrato también (...), así que en última instancia apelaré a los abogados para volver a mi horario porque, la verdad es que a mí me perjudicó el cambio de horario. Yo tenía un promedio mucho mejor el año anterior (...) y el cambio de horario me mató y no era algo que yo hubiera querido, ni que elegí ni nada”, señaló.

Otro de los aspectos que generó controversia fue que sus compañeros se enteraran del levantamiento mientras estaban en vivo. Sobre esto, Flor de la V explicó que había hablado con su productora y entendió que ella sería la encargada de comunicarles la decisión. “Yo pensé que se los había comunicado. Fue un teléfono descompuesto, pero no fue ninguna mala intención, ni mala leche”, aclaró.

Finalmente, la conductora manifestó su cansancio por los cuestionamientos constantes y reconoció que atravesó un año complicado. “No importa cómo lo diga, todo lo que yo haga va a quedar mal”, insistió. Y cerró con una reflexión contundente: “He pasado cosas peores”.

Cómo anunció Flor de la V el final de Los Profesionales en vivo y ante la sorpresa de sus panelistas

La sorpresiva despedida de Los Profesionales con Flor de la pantalla de El Nueve dejó al descubierto un momento de extrema incomodidad entre Flor de la V y sus panelistas. El pasado viernes 20 de noviembre, la conductora confirmó en pleno vivo que el ciclo llegará a su fin el 31 de enero de 2027 y generó desconcierto en el estudio cuando uno de sus compañeros reveló que desconocía por completo la decisión.

Todo ocurrió mientras Flor de la V compartía los detalles de una reunión que había mantenido con las autoridades de la emisora, en la que le comunicaron que el programa no continuará al aire. Sin embargo, lo que parecía ser un anuncio dirigido a su audiencia terminó convirtiéndose en una situación inesperada para parte de su equipo.

“Me junté con la gente del canal y me dijeron que el 31 de enero terminan Los Profesionales. Es una triste noticia para todos nosotros”, expresó la conductora al dar a conocer la determinación de El Nueve.

Además, la presentadora aclaró que su continuidad laboral con el canal no está necesariamente ligada al final del ciclo, ya que todavía tiene un contrato vigente. “Tengo contrato hasta el 31 de diciembre de 2027. Tengo que ver qué pasa conmigo, con el canal. Tenía contrato en el horario de 13.30 a 15.30”, detalló.

Pero el momento más tenso llegó cuando Damián Rojo intervino para dejar en evidencia que no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. “Me estoy enterando ahora”, lanzó el periodista, visiblemente sorprendido por la noticia que acababa de comunicar su compañera.

La reacción tomó desprevenida a Flor de la V, quien rápidamente intentó aclarar el malentendido. “Ah, pensé que ya sabían, que les habían dicho. Perdón”, respondió.

De esta manera, el anuncio del final de Los Profesionales con Flor abrió nuevos interrogantes sobre el futuro de la conductora en El Nueve y dejó expuesta la sorpresa de sus propios compañeros ante una decisión que no todos conocían.