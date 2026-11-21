El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 22 + 5 × (14 + 9) - 8 × 7 + 30.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 22 + 5 × (14 + 9) - 8 × 7 + 30.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
14 + 9 = 23
La expresión queda así: 22 + 5 × 23 - 8 × 7 + 30
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
5 × 23 = 115 | 8 × 7 = 56
La expresión queda así: 22 + 115 - 56 + 30
Finalmente se opera en orden de aparición.
22 + 115 = 137 |
137 - 56 = 81 |
81 + 30 = ?
El error más habitual aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso este juego funciona tan bien como entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y revisar cada paso antes de dar una respuesta.