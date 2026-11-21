14 + 9 = 23

La expresión queda así: 22 + 5 × 23 - 8 × 7 + 30

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

5 × 23 = 115 | 8 × 7 = 56

La expresión queda así: 22 + 115 - 56 + 30

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

22 + 115 = 137 |

137 - 56 = 81 |

81 + 30 = ?

Resultado final: 111

El error más habitual aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso este juego funciona tan bien como entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y revisar cada paso antes de dar una respuesta.