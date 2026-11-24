Por qué Alejandra Maglietti se molestó con la actitud de la China Suárez

Al aire en Bondi, Alejandra Maglietti dio detalles de aquel encuentro casual en un bar con la China Suárez y cuál fue la sorpresiva reacción de la actriz.

"Estábamos en un lugar y ella estaba de novia todavía con Rusherking. Éramos como un grupete, estaba con Pagani, Edith (Hermida) y otros. Y se nos ocurrió en el momento una pelotudez: como hacer que Pagani los salude", recordó.

La periodista indicó que ella optó por quedarse a distancia ante ese pedido a la actriz en un clima totalmente distendido intuyendo que algo no podía salir bien.

"Me quedé en el fondo para no formar parte del papelón, pero era como para remarla y reírnos un poco, caímos con la mejor", comentó ante la mirada de sus compañeros en el estudio.

"Yo sabía que iba a salir todo como el cu.. y dije me quedo en el fondo porque no iba a hacer ese papelón. Pero caímos con la mejor, estábamos en el mismo bar, dijimos: che te quiere saludar Pagani. Nunca en mi vida sentí algo igual, ni siquiera nos miró, como si no existiéramos", aseguró picante Maglietti sobre la actitud en ese momento de la China Suárez.

"Fue una situación horrenda. Después cuando tiene razón la defiendo igual, no pasa nada, y cuando no la tiene también", cerró Alejandra dejando en claro que ese mal recuerdo no incide en sus opiniones hacia la novia de Mauro Icardi.