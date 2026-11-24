El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7 × (16 + 7) - 4 × (28 - 9) + 24.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7 × (16 + 7) - 4 × (28 - 9) + 24.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
16 + 7 = 23 | 28 - 9 = 19
La expresión queda así: 7 × 23 - 4 × 19 + 24
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
7 × 23 = 161 | 4 × 19 = 76
La expresión queda así: 161 - 76 + 24
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
161 - 76 = 85 |
85 + 24 = ?
El error común aparece cuando se intenta resolver todo de corrido, sin distinguir qué operaciones tienen prioridad. En este caso, los paréntesis ordenan el arranque y las multiplicaciones definen el paso clave antes de sumar y restar. Por eso, este juego funciona como una práctica breve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles de una manera simple y entretenida.