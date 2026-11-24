16 + 7 = 23 | 28 - 9 = 19

La expresión queda así: 7 × 23 - 4 × 19 + 24

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

7 × 23 = 161 | 4 × 19 = 76

La expresión queda así: 161 - 76 + 24

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

161 - 76 = 85 |

85 + 24 = ?

Resultado final: 109

El error común aparece cuando se intenta resolver todo de corrido, sin distinguir qué operaciones tienen prioridad. En este caso, los paréntesis ordenan el arranque y las multiplicaciones definen el paso clave antes de sumar y restar. Por eso, este juego funciona como una práctica breve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles de una manera simple y entretenida.