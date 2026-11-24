12 + 11 = 23 | 28 - 15 = 13

La expresión queda así: 8 × 23 - 4 × 13 + 20

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

8 × 23 = 184 | 4 × 13 = 52

La expresión queda así: 184 - 52 + 20

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

184 - 52 = 132 |

132 + 20 =

Resultado final: 152

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática: si se mezclan prioridades, el resultado cambia. Por eso estos juegos son una buena forma de entrenar concentración, memoria de trabajo y cálculo mental de una manera simple y entretenida.