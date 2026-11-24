El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 8 × (12 + 11) - 4 × (28 - 15) + 20.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 8 × (12 + 11) - 4 × (28 - 15) + 20.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
12 + 11 = 23 | 28 - 15 = 13
La expresión queda así: 8 × 23 - 4 × 13 + 20
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
8 × 23 = 184 | 4 × 13 = 52
La expresión queda así: 184 - 52 + 20
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
184 - 52 = 132 |
132 + 20 =
El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática: si se mezclan prioridades, el resultado cambia. Por eso estos juegos son una buena forma de entrenar concentración, memoria de trabajo y cálculo mental de una manera simple y entretenida.