El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (30 + 11) × 5 - 54 ÷ 9 + 19.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (30 + 11) × 5 - 54 ÷ 9 + 19.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
30 + 11 = 41
La expresión queda así: 41 × 5 - 54 ÷ 9 + 19
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
41 × 5 = 205 | 54 ÷ 9 = 6
La expresión queda así: 205 - 6 + 19
El cierre se hace de izquierda a derecha.
205 - 6 = 199 |
199 + 19 = ?
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este reto funciona como un juego breve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, tres habilidades clave para encarar cualquier problema matemático con más seguridad.