30 + 11 = 41

La expresión queda así: 41 × 5 - 54 ÷ 9 + 19

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

41 × 5 = 205 | 54 ÷ 9 = 6

La expresión queda así: 205 - 6 + 19

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

205 - 6 = 199 |

199 + 19 = ?

Resultado final: 218

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este reto funciona como un juego breve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, tres habilidades clave para encarar cualquier problema matemático con más seguridad.