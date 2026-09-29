Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 14 × 9 + 12 + 23 - (16 + 6) + 22
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 14 × 9 + 12 + 23 - (16 + 6) + 22
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
16 + 6 = 22
La expresión queda así: 14 × 9 + 12 + 23 - 22 + 22
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
14 × 9 = 126
La expresión queda así: 126 + 12 + 23 - 22 + 22
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
126 + 12 = 138 |
138 + 23 = 161 |
161 - 22 = 139 |
139 + 22 = (?)
El error más común en este tipo de reto es empezar a sumar y restar desde el primer número, sin resolver antes los paréntesis y la multiplicación. Por eso, más que velocidad, este juego pide atención al orden correcto. Practicar con cuentas así ayuda a entrenar la concentración, detectar prioridades y reforzar el razonamiento de una manera simple y entretenida.