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Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 14 × 9 + 12 + 23 - (16 + 6) + 22

Leé también Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen una equivocación frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta operación puede sorprenderte al resolver

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

16 + 6 = 22

La expresión queda así: 14 × 9 + 12 + 23 - 22 + 22

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

14 × 9 = 126

La expresión queda así: 126 + 12 + 23 - 22 + 22

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

126 + 12 = 138 |

138 + 23 = 161 |

161 - 22 = 139 |

139 + 22 = (?)

Resultado final: 161

El error más común en este tipo de reto es empezar a sumar y restar desde el primer número, sin resolver antes los paréntesis y la multiplicación. Por eso, más que velocidad, este juego pide atención al orden correcto. Practicar con cuentas así ayuda a entrenar la concentración, detectar prioridades y reforzar el razonamiento de una manera simple y entretenida.

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