Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

16 + 6 = 22

La expresión queda así: 14 × 9 + 12 + 23 - 22 + 22

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

14 × 9 = 126

La expresión queda así: 126 + 12 + 23 - 22 + 22

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

126 + 12 = 138 |

138 + 23 = 161 |

161 - 22 = 139 |

139 + 22 = (?)

Resultado final: 161

El error más común en este tipo de reto es empezar a sumar y restar desde el primer número, sin resolver antes los paréntesis y la multiplicación. Por eso, más que velocidad, este juego pide atención al orden correcto. Practicar con cuentas así ayuda a entrenar la concentración, detectar prioridades y reforzar el razonamiento de una manera simple y entretenida.