Desafío matemático: la sencilla cuenta que confunde a muchos

18 + 11 = 29 | 28 - 5 = 23

La expresión queda así: 9 × 29 - 6 × 23 + 32

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

9 × 29 = 261 | 6 × 23 = 138

La expresión queda así: 261 - 138 + 32

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

261 - 138 = 123 |

123 + 32 = (?)

Resultado final: 155

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego resulta ideal para entrenar la concentración, repasar reglas básicas de cálculo y mantener activa la mente con un reto breve pero entretenido.