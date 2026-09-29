Desafío matemático: la sencilla cuenta que confunde a muchos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 9 × (18 + 11) - 6 × (28 - 5) + 32.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 9 × (18 + 11) - 6 × (28 - 5) + 32.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
18 + 11 = 29 | 28 - 5 = 23
La expresión queda así: 9 × 29 - 6 × 23 + 32
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
9 × 29 = 261 | 6 × 23 = 138
La expresión queda así: 261 - 138 + 32
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
261 - 138 = 123 |
123 + 32 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego resulta ideal para entrenar la concentración, repasar reglas básicas de cálculo y mantener activa la mente con un reto breve pero entretenido.