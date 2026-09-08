Dónde ver "La Virgen de la Tosquera", la película que representará al país en los Premios Goya

Las cuatro películas que participaron de la instancia final fueron:

El Partido, dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco.

La Virgen de la Tosquera, dirigida por Laura Casabé.

Nuestra Tierra, dirigida por Lucrecia Martel.

Parque Lezama, dirigida por Juan José Campanella.

La Academia felicitó a la película seleccionada, a su directora, productores y a todo su equipo, y les deseó lo mejor en la próxima etapa del proceso.

Asimismo, agradeció al Embajador de España, a la Embajada de España en la Argentina, al Centro Cultural de España en Buenos Aires y al equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por su disposición y por haber acompañado la realización de este anuncio.

¿Dónde se puede ver La Virgen de la Tosquera?

La película se encuentra disponible en HBO Max. Basada en dos cuentos de Mariana Enriquez, este filme de terror visceral argentino sigue a una adolescente durante un sofocante verano suburbano. Obsesionada por un chico, ella recurre a un perverso ritual pagano y desata una tragedia.

Elenco: Dolores Oliverio, Isabel Bracamonte, Candela Flores, Fernanda Echevarría, Agustin Sosa

Dolores Oliverio, Isabel Bracamonte, Candela Flores, Fernanda Echevarría, Agustin Sosa Directores: Laura Casabé

Laura Casabé Productores: Valeria Bistagnino, Ángeles Hernández, Livi Herrera

Valeria Bistagnino, Ángeles Hernández, Livi Herrera Basado en el material original de: Mariana Enriquez

Mariana Enriquez Géneros: Terror, Ocultismo, Drama

Terror, Ocultismo, Drama Año de Lanzamiento: 2025

2025 Clasificación: 16+

Acerca de La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de la Argentina

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina es una asociación civil sin fines de lucro, refundada en 2004 en continuidad con su primera fundación, en 1941. Con más de 700 artistas, técnicos y profesionales de la cinematografía argentina, la Academia constituye un espacio de encuentro y representación de la comunidad cinematográfica nacional.

Entre sus principales objetivos se encuentran promover y difundir el cine argentino, contribuir a su reconocimiento nacional e internacional, preservar , poner en valor su patrimonio cinematográfico y distinguir la excelencia de sus profesionales a través de los Premios Sur. En el marco de su actividad institucional, la Academia participa además en los principales procesos de representación internacional del cine argentino.