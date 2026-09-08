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Dónde ver "La Virgen de la Tosquera", la película que representará al país en los Premios Goya

Dolores Fonzi y el embajador de España en la Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde, participaron del anuncio. ¿En qué plataforma está la película?

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Dónde ver La Virgen de la Tosquera

Dónde ver "La Virgen de la Tosquera", la película que representará al país en los Premios Goya. (Foto: Archivo)

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina ya definió qué película representará al país en la categoría Mejor Película Iberoamericana de la 41.ª edición de los Premios Goya. Se trata de La Virgen de la Tosquera, basada en cuentos de la autora argentina Mariana Enríquez.

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La serie de Harry Potter y la piedra filosofal en HBO Max estrenó su nuevo tráiler. (Foto: Gentileza HBO Max)

La elección fue realizada por todos los miembros de la Academia mediante un proceso de votación desarrollado en dos etapas. La segunda fase, fiscalizada por la Escribanía D’Alessio, finalizó el domingo 6 de septiembre a las 12 hs.

El anuncio se realizó este lunes por la tarde en la Residencia del Embajador de España en la Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde, junto a Dolores Fonzi, miembro de la Academia y directora de Belén, ganadora del Goya a la Mejor Película Iberoamericana en la edición anterior.

Las cuatro películas que participaron de la instancia final fueron:

  • El Partido, dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco.
  • La Virgen de la Tosquera, dirigida por Laura Casabé.
  • Nuestra Tierra, dirigida por Lucrecia Martel.
  • Parque Lezama, dirigida por Juan José Campanella.

La Academia felicitó a la película seleccionada, a su directora, productores y a todo su equipo, y les deseó lo mejor en la próxima etapa del proceso.

Asimismo, agradeció al Embajador de España, a la Embajada de España en la Argentina, al Centro Cultural de España en Buenos Aires y al equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por su disposición y por haber acompañado la realización de este anuncio.

¿Dónde se puede ver La Virgen de la Tosquera?

La película se encuentra disponible en HBO Max. Basada en dos cuentos de Mariana Enriquez, este filme de terror visceral argentino sigue a una adolescente durante un sofocante verano suburbano. Obsesionada por un chico, ella recurre a un perverso ritual pagano y desata una tragedia.

  • Elenco: Dolores Oliverio, Isabel Bracamonte, Candela Flores, Fernanda Echevarría, Agustin Sosa
  • Directores: Laura Casabé
  • Productores: Valeria Bistagnino, Ángeles Hernández, Livi Herrera
  • Basado en el material original de: Mariana Enriquez
  • Géneros: Terror, Ocultismo, Drama
  • Año de Lanzamiento: 2025
  • Clasificación: 16+

Acerca de La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de la Argentina

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina es una asociación civil sin fines de lucro, refundada en 2004 en continuidad con su primera fundación, en 1941. Con más de 700 artistas, técnicos y profesionales de la cinematografía argentina, la Academia constituye un espacio de encuentro y representación de la comunidad cinematográfica nacional.

Entre sus principales objetivos se encuentran promover y difundir el cine argentino, contribuir a su reconocimiento nacional e internacional, preservar , poner en valor su patrimonio cinematográfico y distinguir la excelencia de sus profesionales a través de los Premios Sur. En el marco de su actividad institucional, la Academia participa además en los principales procesos de representación internacional del cine argentino.

En pocas palabras

  • Película argentina: "La Virgen de la Tosquera" representará al país en la categoría Mejor Película Iberoamericana de los Premios Goya.
  • Disponibilidad: El filme de terror se encuentra disponible para su visualización en la plataforma HBO Max.
  • Contexto de selección: La elección se realizó a través de un proceso de votación entre los miembros de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina.
Resumen generado por Thinkindot AI
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