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Desafío matemático: pocos logran resolver esta cuenta en menos de 10 segundos

El desafío matemático puede resolverse siguiendo la regla PEMDAS, que establece el orden correcto de las operaciones: primero los paréntesis, luego los exponentes, después las multiplicaciones y divisiones, y finalmente las sumas y restas.

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El desafío matemático puede resolverse siguiendo la regla PEMDAS

El desafío matemático puede resolverse siguiendo la regla PEMDAS, que establece el orden correcto de las operaciones: primero los paréntesis, luego los exponentes, después las multiplicaciones y divisiones, y finalmente las sumas y restas.

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: 14 × 14 ÷ 2 + 10 + (37 - 12)

Leé también El desafío matemático que pocos logran resolver correctamente
El desafío matemático puede resolverse siguiendo la regla PEMDAS, que establece el orden correcto de las operaciones: primero los paréntesis, luego los exponentes, después las multiplicaciones y divisiones, y finalmente las sumas y restas.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones, que establece el orden en el que deben resolverse las distintas partes de un cálculo.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Resolución del desafío matemático 14 × 14 ÷ 2 + 10 + (37 - 12)

  • Resolver el paréntesis:

    • 37 - 12 = 25

    La expresión queda:

14 × 14 ÷ 2 + 10 + 25

  • Realizar la multiplicación:

    • 14 × 14 = 196

    La expresión queda:

    196 ÷ 2 + 10 + 25

  • Realizar la división:

    • 196 ÷ 2 = 98

    La expresión queda:

    98 + 10 + 25

  • Realizar las sumas de izquierda a derecha:

    • 98 + 10 = 108

    La expresión queda:

    108 + 25 =

    • ¿Cuál es el resultado correcto?

    El resultado correcto del desafío matemático es 133.

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