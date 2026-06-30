Desafío matemático: pocos logran resolver esta cuenta en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: 14 × 14 ÷ 2 + 10 + (37 - 12)
El desafío matemático puede resolverse siguiendo la regla PEMDAS, que establece el orden correcto de las operaciones: primero los paréntesis, luego los exponentes, después las multiplicaciones y divisiones, y finalmente las sumas y restas.
El desafío matemático puede resolverse siguiendo la regla PEMDAS, que establece el orden correcto de las operaciones: primero los paréntesis, luego los exponentes, después las multiplicaciones y divisiones, y finalmente las sumas y restas.
El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: 14 × 14 ÷ 2 + 10 + (37 - 12)
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones, que establece el orden en el que deben resolverse las distintas partes de un cálculo.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Resolver el paréntesis:
La expresión queda:
14 × 14 ÷ 2 + 10 + 25
Realizar la multiplicación:
La expresión queda:
196 ÷ 2 + 10 + 25
Realizar la división:
La expresión queda:
98 + 10 + 25
Realizar las sumas de izquierda a derecha:
La expresión queda:108 + 25 =
El resultado correcto del desafío matemático es 133.