Desafío matemático: pocos logran resolverlo en menos de 10 segundos

14 + 13 = 27

La expresión queda así: 12 × 7 + 9 + 13 - 27 + 44

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

12 × 7 = 84

La expresión queda así: 84 + 9 + 13 - 27 + 44

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

84 + 9 = 93 |

93 + 13 = 106 |

106 - 27 = 79 |

79 + 44 = (?)

Resultado final: 123

El error más común en este tipo de reto es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, más que hacer cuentas rápido, el juego invita a entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles. Una pequeña pausa para revisar el orden puede cambiar por completo la respuesta.