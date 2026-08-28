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Desafío matemático: pocos logran resolverlo en menos de 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión:12 × 7 + 9 + 13 - (14 + 13) + 44.

Leé también Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva llegar al resultado correcto?
Para llegar a la respuesta correcta en este Desafío Matemático conviene seguir el orden matemático correcto porque un paso fuera de orden cambia toda la respuesta.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta operación puede sorprenderte al resolver

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

14 + 13 = 27

La expresión queda así: 12 × 7 + 9 + 13 - 27 + 44

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

12 × 7 = 84

La expresión queda así: 84 + 9 + 13 - 27 + 44

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

84 + 9 = 93 |

93 + 13 = 106 |

106 - 27 = 79 |

79 + 44 = (?)

Resultado final: 123

El error más común en este tipo de reto es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, más que hacer cuentas rápido, el juego invita a entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles. Una pequeña pausa para revisar el orden puede cambiar por completo la respuesta.

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