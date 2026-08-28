Desafío matemático: pocos logran resolverlo en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión:12 × 7 + 9 + 13 - (14 + 13) + 44.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión:12 × 7 + 9 + 13 - (14 + 13) + 44.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
14 + 13 = 27
La expresión queda así: 12 × 7 + 9 + 13 - 27 + 44
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
12 × 7 = 84
La expresión queda así: 84 + 9 + 13 - 27 + 44
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
84 + 9 = 93 |
93 + 13 = 106 |
106 - 27 = 79 |
79 + 44 = (?)
El error más común en este tipo de reto es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, más que hacer cuentas rápido, el juego invita a entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles. Una pequeña pausa para revisar el orden puede cambiar por completo la respuesta.