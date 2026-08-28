Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

12 + 11 = 23

La expresión queda así: 19 × 4 - 45 ÷ 5 + 23 × 6

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

19 × 4 = 76 | 45 ÷ 5 = 9 | 23 × 6 = 138

La expresión queda así: 76 - 9 + 138

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

76 - 9 = 67 |

67 + 138 = (?)

Resultado final: 205

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y recordar que, en matemática, el orden de los pasos puede cambiar por completo el camino hacia la respuesta.