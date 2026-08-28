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Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

Para llegar a la respuesta correcta en este Desafío Matemático conviene seguir el orden matemático correcto porque un paso fuera de orden cambia toda la respuesta.

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Para llegar a la respuesta correcta en este Desafío Matemático conviene seguir el orden matemático correcto porque un paso fuera de orden cambia toda la respuesta.

Para llegar a la respuesta correcta en este Desafío Matemático conviene seguir el orden matemático correcto porque un paso fuera de orden cambia toda la respuesta.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 19 × 4 - 45 ÷ 5 + (12 + 11) × 6.

Leé también Desafío matemático: pocos logran resolverlo antes de los 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

12 + 11 = 23

La expresión queda así: 19 × 4 - 45 ÷ 5 + 23 × 6

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

19 × 4 = 76 | 45 ÷ 5 = 9 | 23 × 6 = 138

La expresión queda así: 76 - 9 + 138

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

76 - 9 = 67 |

67 + 138 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo con paréntesis tiene su clave en el método

Resultado final: 205

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y recordar que, en matemática, el orden de los pasos puede cambiar por completo el camino hacia la respuesta.

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