Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 19 × 4 - 45 ÷ 5 + (12 + 11) × 6.
Para llegar a la respuesta correcta en este Desafío Matemático conviene seguir el orden matemático correcto porque un paso fuera de orden cambia toda la respuesta.
Para llegar a la respuesta correcta en este Desafío Matemático conviene seguir el orden matemático correcto porque un paso fuera de orden cambia toda la respuesta.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 19 × 4 - 45 ÷ 5 + (12 + 11) × 6.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
12 + 11 = 23
La expresión queda así: 19 × 4 - 45 ÷ 5 + 23 × 6
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
19 × 4 = 76 | 45 ÷ 5 = 9 | 23 × 6 = 138
La expresión queda así: 76 - 9 + 138
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
76 - 9 = 67 |
67 + 138 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y recordar que, en matemática, el orden de los pasos puede cambiar por completo el camino hacia la respuesta.