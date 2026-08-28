Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva llegar al resultado correcto?

18 + 5 = 23

La expresión queda así: 23 × 7 - 64 ÷ 8 + 19

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

23 × 7 = 161 | 64 ÷ 8 = 8

La expresión queda así: 161 - 8 + 19

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

161 - 8 = 153 |

153 + 19 = (?)

La expresión queda así: 172

Resultado final: 172

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego resulta útil para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, además de sumar un momento entretenido de práctica mental.