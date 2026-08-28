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Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva llegar al resultado correcto?

Para llegar a la respuesta correcta en este Desafío Matemático conviene seguir el orden matemático correcto porque un paso fuera de orden cambia toda la respuesta.

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Para llegar a la respuesta correcta en este Desafío Matemático conviene seguir el orden matemático correcto porque un paso fuera de orden cambia toda la respuesta.

Para llegar a la respuesta correcta en este Desafío Matemático conviene seguir el orden matemático correcto porque un paso fuera de orden cambia toda la respuesta.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (18 + 5) × 7 - 64 ÷ 8 + 19.

Leé también Desafío matemático: pocos logran resolverlo antes de los 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

18 + 5 = 23

La expresión queda así: 23 × 7 - 64 ÷ 8 + 19

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

23 × 7 = 161 | 64 ÷ 8 = 8

La expresión queda así: 161 - 8 + 19

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

161 - 8 = 153 |

153 + 19 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este desafío depende de una prioridad escondida

La expresión queda así: 172

Resultado final: 172

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego resulta útil para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, además de sumar un momento entretenido de práctica mental.

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