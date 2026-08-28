Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva llegar al resultado correcto?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (18 + 5) × 7 - 64 ÷ 8 + 19.
Para llegar a la respuesta correcta en este Desafío Matemático conviene seguir el orden matemático correcto porque un paso fuera de orden cambia toda la respuesta.
Para llegar a la respuesta correcta en este Desafío Matemático conviene seguir el orden matemático correcto porque un paso fuera de orden cambia toda la respuesta.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (18 + 5) × 7 - 64 ÷ 8 + 19.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
18 + 5 = 23
La expresión queda así: 23 × 7 - 64 ÷ 8 + 19
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
23 × 7 = 161 | 64 ÷ 8 = 8
La expresión queda así: 161 - 8 + 19
El cierre se hace de izquierda a derecha.
161 - 8 = 153 |
153 + 19 = (?)
La expresión queda así: 172
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego resulta útil para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, además de sumar un momento entretenido de práctica mental.