Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 5 × (18 + 5) - 4 × (25 - 7) + 16.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 5 × (18 + 5) - 4 × (25 - 7) + 16.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
18 + 5 = 23 | 25 - 7 = 18
La expresión queda así: 5 × 23 - 4 × 18 + 16
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
5 × 23 = 115 | 4 × 18 = 72
La expresión queda así: 115 - 72 + 16
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
115 - 72 = 43 |
43 + 16 = (?)
El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso este juego resulta útil y entretenido: obliga a frenar, ordenar la información y entrenar la concentración con una cuenta breve, pero con una trampa típica para quienes se apuran.