Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

18 + 5 = 23 | 25 - 7 = 18

La expresión queda así: 5 × 23 - 4 × 18 + 16

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

5 × 23 = 115 | 4 × 18 = 72

La expresión queda así: 115 - 72 + 16

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

115 - 72 = 43 |

43 + 16 = (?)

Resultado final: 59

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso este juego resulta útil y entretenido: obliga a frenar, ordenar la información y entrenar la concentración con una cuenta breve, pero con una trampa típica para quienes se apuran.