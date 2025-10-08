Desafío matemático para resolver en 12 segundos: 20 × 20 × 20 × 5 ÷ 10 - (208 - 170).

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: 20 × 20 × 20 × 5 ÷ 10 - (208 - 170).
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.
Para alcanzar el resultado correcto hay que respetar la jerarquía de operaciones establecida por PEMDAS, que corresponde a Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).
El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 12 segundos. ¡El desafío comienza ya!
Desglose paso a paso
1 Resolver el paréntesis:
208 - 170 = 38
Queda: 20 × 20 × 20 × 5 ÷ 10 - 38
2 Multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha:
20 × 20 = 400
400 × 20 = 8.000
8.000 × 5 = 40.000
40.000 ÷ 10 = 4.000
Queda: 4.000 - 38
3 Restar:
4.000 - 38 =
Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.