La inquietante decisión de Camila Homs sobre su relación con José Sosa a 4 meses de ser mamá

camila homs

“¡Ojalá! Ojalá que sí, me gustaría, pero tiempo al tiempo. Ahora estamos enfocados 100% a esto (por su embarazo) y después veremos, pero ojalá que se dé”, contó Camila Homs entre risas, en declaraciones difundidas por Paparazzi.

Y sobre la convivencia con su novio y la relación con sus nenes, destacó: “Mis hijos están acostumbrados a estar con José, porque convivimos hace poco más de dos años, y a estar con su papá también. Ellos viajan siempre que quieren y ahora que está más cerca, más aún”.

En tanto, sobre cómo está el diálogo con Rodrigo de Paul, la modelo afirmó: “Al principio cuesta como toda separación, pero uno tiene que priorizar a los hijos que es lo más importante. En nuestro caso, más todavía y siempre decimos lo mismo, mientras ellos estén bien… va a estar todo bien”.

camila homs jose sosa

La reacción de Camila Homs cuando le preguntaron por el casamiento de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Camila Homs se molestó cuando le consultaron por la boda de su ex Rodrigo de Paul y Tini Stoessel y decidió abandonar intempestivamente una entrevista con el ciclo Puro Show (El Trece).

“Yo creo que no tienen una super relación. De hecho, en su momento, ella tenía que llevar a los chicos, él pedía que fuera la madre. Ahora que ya está en pareja con José Sosa, la madre de Rodrigo de Paul lleva a los chicos”, acotó Pochi desde el estudio al ver la reacción de la modelo.

“Parte de ese contrato es no hablar el uno del otro. Y en caso de que hablen el uno del otro, se revé el contrato. Y dentro del contrato está la plata que ella recibe mensualmente y el acuerdo que tienen con los hijos”, profundizó Angie Balbiani.

“Por eso se entiende entonces lo que veíamos recién en la venta del enojo”, indicó Pampito. A lo que Matías Vázquez adelantó sobre la nota: “Ese contrato parece que la puso nerviosa a Camila. Vamos a ver porque a Camila la fuimos a buscar, le preguntamos de todo y cuando aparece el nombre Rodrigo, reacciona de la siguiente manera”,

Sobre su embarazo con José Sosa, Camila Homs contó: “Estoy muy contenta con esta etapa de mi vida. Tuve antojos, no muy raros, pero sí, hubo cositas”.