La inquietante decisión de Camila Homs sobre su relación con José Sosa a 4 meses de ser mamá

Camila Homs y el futbolista José Sosa esperan su primera hija juntos. "Los papás de Aitu", indicó la modelo en un posteo en Instagram confirmando el nombre y sexo del bebé.
A pocos meses del nacimiento de su primer bebé con su pareja José Sosa, Camila Homs abrió su corazón con una particular confesión.
Lo cierto es que durante la gala de los Premios Martín Fierro, la exparticipante de Bake Off hizo una impactante revelación sobre sus planes a futuro con su actual pareja.
Primero, fue consultada sobre la boda que se viene de su ex Rodrigo de Paul con la cantante Tini Stoessel: “No estoy al tanto y no tengo ni la menor idea, pero mientras sean felices, bienvenido sea. Y siempre digo lo mismo, mientras mis hijos estén bien, todo bien”, dijo la modelo.
Y luego, ante este evento que se viene de su ex y padre de sus hijos Francesca y Bautista, Cami Homs dejó en claro sus ganas de casararse con el futbolista de Estudiantes de La Plata.
“¡Ojalá! Ojalá que sí, me gustaría, pero tiempo al tiempo. Ahora estamos enfocados 100% a esto (por su embarazo) y después veremos, pero ojalá que se dé”, contó Camila Homs entre risas, en declaraciones difundidas por Paparazzi.
Y sobre la convivencia con su novio y la relación con sus nenes, destacó: “Mis hijos están acostumbrados a estar con José, porque convivimos hace poco más de dos años, y a estar con su papá también. Ellos viajan siempre que quieren y ahora que está más cerca, más aún”.
En tanto, sobre cómo está el diálogo con Rodrigo de Paul, la modelo afirmó: “Al principio cuesta como toda separación, pero uno tiene que priorizar a los hijos que es lo más importante. En nuestro caso, más todavía y siempre decimos lo mismo, mientras ellos estén bien… va a estar todo bien”.
Camila Homs se molestó cuando le consultaron por la boda de su ex Rodrigo de Paul y Tini Stoessel y decidió abandonar intempestivamente una entrevista con el ciclo Puro Show (El Trece).
“Yo creo que no tienen una super relación. De hecho, en su momento, ella tenía que llevar a los chicos, él pedía que fuera la madre. Ahora que ya está en pareja con José Sosa, la madre de Rodrigo de Paul lleva a los chicos”, acotó Pochi desde el estudio al ver la reacción de la modelo.
“Parte de ese contrato es no hablar el uno del otro. Y en caso de que hablen el uno del otro, se revé el contrato. Y dentro del contrato está la plata que ella recibe mensualmente y el acuerdo que tienen con los hijos”, profundizó Angie Balbiani.
“Por eso se entiende entonces lo que veíamos recién en la venta del enojo”, indicó Pampito. A lo que Matías Vázquez adelantó sobre la nota: “Ese contrato parece que la puso nerviosa a Camila. Vamos a ver porque a Camila la fuimos a buscar, le preguntamos de todo y cuando aparece el nombre Rodrigo, reacciona de la siguiente manera”,
Sobre su embarazo con José Sosa, Camila Homs contó: “Estoy muy contenta con esta etapa de mi vida. Tuve antojos, no muy raros, pero sí, hubo cositas”.