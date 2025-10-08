En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Serie
SERIES

Netflix: la impactante historia real que inspiró esta nueva serie corta y es la mejor del 2025

Esta serie breve revela la historia real de una influencer que engañó al mundo y cómo la fama la llevó al límite. Con apenas seis capítulos, está entre las más vistas.

Netflix: la impactante historia real que inspiró esta nueva serie corta y es la mejor del 2025. (Foto: Archivo)

Netflix vuelve a demostrar que la realidad puede superar a la ficción. Con su nueva producción Vinagre de manzana, la plataforma presenta una miniserie basada en hechos reales que ha generado un enorme impacto entre los espectadores. La historia está inspirada en la vida de Belle Gibson, una influencer australiana que conquistó al público con un relato de superación que resultó ser completamente falso.

La serie, protagonizada por Kaitlyn Dever, expone cómo la fama, las redes sociales y la desinformación pueden convertirse en una peligrosa combinación. En solo seis capítulos, la ficción muestra cómo una historia conmovedora puede transformarse en una estafa global capaz de manipular la empatía y la fe de miles de personas.

La historia detrás de "Vinagre de manzana"

Vinagre de manzana se centra en Belle Gibson, una joven australiana que se hizo conocida a nivel mundial por afirmar que padecía cáncer cerebral terminal y que había logrado "curarse" gracias a una estricta dieta natural, terapias alternativas y el abandono de los tratamientos médicos convencionales.

Vinagre de manzana.jpg

Su relato, cargado de esperanza y espiritualidad, rápidamente capturó la atención de miles de seguidores. Gibson creó una comunidad en redes sociales, publicó un libro de recetas saludables y desarrolló una aplicación móvil que prometía bienestar y equilibrio. Su imagen se convirtió en sinónimo de vida sana, autenticidad y superación.

Incluso logró asociaciones con Apple y Penguin Books, dos gigantes que confiaron en su historia sin sospechar la magnitud de su engaño. Pero la farsa comenzó a desmoronarse cuando periodistas australianos empezaron a investigar sus declaraciones.

"Vinagre de manzana": la mentira que conmovió al mundo

Durante años, Belle Gibson fue celebrada como un ejemplo de fortaleza. Miles de personas con enfermedades graves siguieron sus consejos, inspiradas por su supuesto milagro. Sin embargo, todo se derrumbó cuando se descubrió que nunca había sido diagnosticada con cáncer.

Vinagre de manzana 1.jpg

Su historia fue desmontada por los periodistas Beau Donelly y Nick Toscano, quienes revelaron la verdad en su libro The Woman Who Fooled the World (La mujer que engañó al mundo). La investigación reveló que Gibson no solo había mentido sobre su enfermedad, sino que también nunca cumplió con sus promesas de donaciones benéficas, a pesar de haber recaudado grandes sumas de dinero en nombre de organizaciones de salud.

En 2017, la justicia australiana la declaró culpable de conducta engañosa y fraudulenta, imponiéndole una multa de 410 mil dólares australianos. La sentencia marcó un precedente sobre los límites éticos del contenido digital y la responsabilidad de quienes influyen en temas de salud.

El elenco de la serie en Netflix

  • Kaitlyn Dever
  • Alycia Debnam-Carey
  • Aisha Dee
  • Tilda Cobham-Hervey
  • Ashley Zukerman
  • Mark Coles Smith
  • Susie Porter
  • Matt Nable
  • Phoenix Raei
  • Chai Hansen
Vinagre de manzana 3.jpg

Por qué no podés dejar de verla en Netflix

A lo largo de sus episodios, Vinagre de manzana analiza cómo la fama puede deformar la realidad. Belle Gibson no solo engañó a su audiencia, sino también a sí misma. Su éxito se construyó sobre un relato de esperanza que ocultaba una verdad incómoda: la necesidad desesperada de ser vista y admirada.

Netflix apuesta nuevamente por una historia real que interpela al espectador. No se trata solo de un caso mediático, sino de una advertencia sobre cómo la fama digital puede convertir la mentira en negocio.

En tiempos donde las redes sociales moldean percepciones y emociones, esta miniserie invita a preguntarse: ¿cuánto de lo que creemos ver en internet es realmente cierto?

serie netflix vinagre de manzana.jpg

Cuántos capítulos tiene "Vinagre de manzana"

Con solo seis episodios, Vinagre de manzana logra mantener la tensión desde el primer minuto. La dirección de Jeffrey Walker equilibra el drama psicológico con el ritmo del thriller, mostrando cómo las apariencias pueden construir imperios y destruirlos con la misma rapidez.

La serie muestra cómo la era digital puede amplificar tanto la bondad como la mentira, y cómo los algoritmos premian las historias más emotivas, sin detenerse a verificar si son reales. El caso de Gibson es una advertencia sobre los peligros de la desinformación en temas de salud y sobre la responsabilidad de las plataformas al amplificar mensajes que pueden poner vidas en riesgo.

Tráiler de "Vinagre de manzana" en Netflix

