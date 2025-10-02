Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 680 - 140 + 5² × 1 + (16 ÷ 4).

Los desafíos matemáticos se volvieron muy populares en redes sociales porque ponen a prueba la rapidez y la concentración. En este caso, la cuenta a resolver es la siguiente: 680 - 140 + 5² × 1 + (16 ÷ 4).
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.
Para llegar al resultado correcto hay que respetar la jerarquía de operaciones establecida por PEMDAS, que corresponde a Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).
El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 15 segundos. ¡El desafío comienza ahora!
A continuación, el desglose:
Paso 1 (exponente): 5² = 25
Queda: 680 - 140 + 25 × 1 + (16 ÷ 4)
Paso 2 (paréntesis - división): 16 ÷ 4 = 4
Queda: 680 - 140 + 25 × 1 + 4
Paso 3 (multiplicación): 25 × 1 = 25
Queda: 680 - 140 + 25 + 4
Paso 4 (sumas y restas de izquierda a derecha):
680 - 140 = 540
540 + 25 = 565
565 + 4 =
Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.