Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 680 - 140 + 5² × 1 + (16 ÷ 4).

A continuación, el desglose:

Paso 1 (exponente): 5² = 25

Queda: 680 - 140 + 25 × 1 + (16 ÷ 4)

Paso 2 (paréntesis - división): 16 ÷ 4 = 4

Queda: 680 - 140 + 25 × 1 + 4

Paso 3 (multiplicación): 25 × 1 = 25

Queda: 680 - 140 + 25 + 4

Paso 4 (sumas y restas de izquierda a derecha):

680 - 140 = 540

540 + 25 = 565

565 + 4 =

desafio-matematicojpg

Resultado final: 569

¿Para qué sirven estos desafíos matemáticos?

Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.