Trends
Desafío matemático
Ejercicio

Desafío matemático para resolver en menos de 12 segundos: (100 ÷ 4 × 5 × 2) + (5² + 132 - 150)

El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.

Desafío matemático para resolver en menos de 12 segundos: (100 ÷ 4 × 5 × 2) + (5² + 132 - 150).

Desafío matemático para resolver en menos de 12 segundos: (100 ÷ 4 × 5 × 2) + (5² + 132 - 150).

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: (100 ÷ 4 × 5 × 2) + (5² + 132 - 150).

Para llegar al resultado correcto hay que respetar la jerarquía de operaciones establecida por PEMDAS, que corresponde a Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).

El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 12 segundos. ¡El desafío comienza ahora!

Resolución del ejercicio (100 ÷ 4 × 5 × 2) + (5² + 132 - 150)

desafio-matematico

Primer paréntesis:

100 ÷ 4 × 5 × 2

Las multiplicaciones y divisiones se resuelven de izquierda a derecha:

  • 100 ÷ 4 = 25

  • 25 × 5 = 125

  • 125 × 2 = 250

Resultado del primer paréntesis: 250

Segundo paréntesis:

5² + 132 - 150

Primero el exponente:

5² = 25

Luego las sumas y restas, en orden:

  • 25 + 132 = 157

  • 157 - 150 = 7

Resultado del segundo paréntesis: 7

desafio matematico

Suma final:

250 + 7 = 257

Resultado final: 257

¿Para qué sirven estos desafíos matemáticos?

Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.

