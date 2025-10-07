Desafío matemático para resolver en menos de 12 segundos: (100 ÷ 4 × 5 × 2) + (5² + 132 - 150).

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: (100 ÷ 4 × 5 × 2) + (5² + 132 - 150).
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.
Para llegar al resultado correcto hay que respetar la jerarquía de operaciones establecida por PEMDAS, que corresponde a Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).
El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 12 segundos. ¡El desafío comienza ahora!
Primer paréntesis:
100 ÷ 4 × 5 × 2
Las multiplicaciones y divisiones se resuelven de izquierda a derecha:
100 ÷ 4 = 25
25 × 5 = 125
125 × 2 = 250
Resultado del primer paréntesis: 250
Segundo paréntesis:
5² + 132 - 150
Primero el exponente:
5² = 25
Luego las sumas y restas, en orden:
25 + 132 = 157
157 - 150 = 7
Resultado del segundo paréntesis: 7
Suma final:
250 + 7 = 257
Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.