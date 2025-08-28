Se supo a qué polémico familiar convenció Wanda Nara para sumarse a MasterChef Celebrity

Embed

“Maxi López va a MasterChef, Wanda lo terminó de convencer y en estos días está Nicolás Payarola analizando el tema de los montos, los detalles de cómo va a ser”, contó el periodista en el canal de streaming frente a sus compañeros, Pepe Ochoa y Fede Bongiorno, después de anunciar la novedad de manera enigmática.

Al tiempo que, tras revelar este as en la manga de Wanda para asegurarse la atención de la audiencia, Riva Roy agregó que “en Telefe están muy emocionados", así como también reveló que "no querían que esto se supiera”.

Claro que de no mediar ningún inconveniente, Maxi López estará llegando a Buenos Aires para comenzar con las grabaciones hacia fines de septiembre, donde sin duda será uno de los protagonistas absolutos dado que desde hace varios meses está ferozmente enfrentado a Mauro Icardi, al que denunció por una supuesta violencia ejercida contra uno de sus hijos, por lo que de alguna manera el canal de las pelotitas va generando expectativa y cerrando anunciantes.

Vale recordar que si bien de un tiempo a esta parte Wanda y Maxi se llevan bien, desde su separación y durante muchos años libraron una feroz batalla en la que Nara, al igual que lo hace ahora con Mauro Icardi, se cansó de acusar al padre de sus hijos - Valentino, Constantino y Benedicto- de no cumplir con la manutención de los menores, así como también de haber ejercido violencia contra ella.

Wanda Nara y Maxi López

Por qué Maxi López pidió que Mauro Icardi no vea más a sus hijos

En julio de este año, en A la tarde (América TV) revelaron que Maxi López habría pedido ante la Justicia "la prohibición total y absoluta" para que Mauro Icardi "nunca más" tenga contacto y vuelva acercarse a sus hijos.

"Lo que a él lo enardeció fue que hace 15 días Mauro Icardi subió y posteó una foto junto a sus hijas y los hijos de Maxi López", comenzó explicando Daniel Fava en el programa conducido por Karina Mazzocco.

"Palabras más palabras menos, dijo 'qué hace este gil subiendo una foto con mis hijos, si él tenía que ir a ver a sus hijas', pero se la dejó pasar. Ahora bien, llegó este trágico fin de semana donde vimos todo lo que sucedió y es por eso que hace una hora el apoderado de Maxi López, el doctor Facundo Mello, llegó a los tribunales de San Isidro y habría pedido la prohibición total y absoluta para que Mauro Icardi nunca más, a partir de la fecha de hoy, pueda tener contacto o acercarse a sus hijos", detalló el periodista.

Fue allí que la panelista Josefina Pouso acotó: "Es tremendo pero es entendible. No nos olvidemos que hay una denuncia de Maxi López contra Mauro Icardi por maltrato a uno de sus hijos y, por otro lado, quiere poner algún límite de imagen de sus hijos... No quiere que lo vea más".

"¿Y quién escucha a estos pibes que lo ven en el bar y bajan a saludarlo?", se preguntó Carmela Bárbaro. "Exactamente, ahí voy. Es contradictorio. Entiendo la exposición ante la Justicia donde alerta el colegio, llaman a Wanda y le avisan a Maxi López... Si Mauro estaba en la cafetería del Chateau con las chicas y pasan los chicos y van. ¿Alguien los obligó?", opinó entonces Cora Debarbieri.