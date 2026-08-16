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Romina Gaetani respondió a Luis Cavanagh y recrudeció el conflicto: "La mentira es violencia"

Romina Gaetani respondió a las declaraciones de su expareja en LAM y fue contundente al hablar de la denuncia por violencia de género que realizó.

16 ago 2026, 20:29
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ROMINA GAETANI
ROMINA GAETANI

Luego de que Luis Cavanagh hablara en LAM (América TV) sobre la denuncia que Romina Gaetani realizó en su contra por violencia de género, la actriz decidió responder públicamente. En Infama (América TV), se refirió a los dichos de su expareja y dejó en claro que no está dispuesta a entrar en una disputa mediática.

Consultada por las declaraciones de Cavanagh, quien habría mencionado supuestos “ataques de ira” de parte de la actriz, Gaetani fue contundente: "Ah, no tengo la menor idea, no tengo que responderte eso porque me da igual lo que él diga. ¿A vos te parece que la violencia de género no es un ataque? Ya después de eso no te puedo contestar más nada".

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Uno de los puntos que surgió fue la posibilidad de que la actriz se hubiera defendido durante el episodio que denunció. Ante esa pregunta, explicó: "¿Cómo te vas a defender de un hombre que mide un metro de ochenta y no me voy a poner ahora a contarles cómo fue el hecho de violencia?".

Lejos de bajar el tono, Gaetani volvió a cuestionar las declaraciones de su ex y apuntó contra su exposición pública: "Imposible que me haya defendido. Es una persona de sesenta años, que se deje de joder, que muestre todo lo que tenga que mostrar. Si quiere que vaya a todos los canales de televisión, seguramente está feliz con eso. Me da igual". Y agregó: "La mentira es violencia también. Mentir es violento. Fácil".

La conversación también pasó por un aspecto más personal. Los periodistas le preguntaron por su camino espiritual y por una referencia que Cavanagh había hecho sobre un sacerdote al que la actriz concurría y el supuesto cambio que habría experimentado después de dejar de hacerlo. Con ironía, Gaetani respondió: "¡Oh, qué gracioso! Yo creo que el Martín Fierro que gané se lo tengo que dar a él".

Por último, cuando le preguntaron cómo esperaba que terminara el proceso para poder retomar su vida con tranquilidad, la actriz dejó en claro que no busca obtener nada a cambio de la denuncia que realizó. "No, me da igual, yo ya hice la denuncia, no pido nada a cambio, hice lo que tenía que hacer. La justicia está avanzando y estoy contenta con eso, estoy contenta con mi familia que me supo sostener, estoy contenta con mis amigas que nunca se fueron de mi lado. Yo estoy en un momento agradecida. La verdad que más adelante todavía no, pero más adelante todo esto hasta a él se lo voy a agradecer", concluyó.

Cuál fue la dura reacción de Luis Cavanagh a las palabras de Romina Gaetani

Después de que Romina Gaetani hablara en PrimiciasYa (América TV) sobre las declaraciones que su expareja, Luis Cavanagh, había hecho en LAM (América TV), el empresario volvió a pronunciarse sobre el conflicto. En su descargo, aseguró sentirse profundamente afectado y dijo no entender las razones por las cuales la actriz habría decidido denunciarlo.

Por su parte, Gaetani había dejado en claro que no le interesa lo que diga Cavanagh y que mantiene firme su postura, más allá de la versión que él presentó en el programa de Ángel de Brito, donde sostuvo que, según su relato, la violencia habría sido ejercida por ella. "Que le hayan tomado declaración indagatoria implican que me apoyan, me acompañan y creen en la denuncia que hice", expresó Romina al referirse al caso.

Tras escuchar esas palabras, Cavanagh reaccionó con visible malestar y manifestó su desconcierto por la actitud de su ex. Según dijo, no logra comprender por qué Gaetani habría tomado esa decisión después de la relación que compartieron.

"Me pone mal porque es alguien que quise mucho. Que me haya hecho esto, para mí, es terrible, y a todo mi alrededor. No entiendo por qué. Nunca le pegué y lo juro por mis cuatro hijos. Ellos saben que digo la verdad siempre", sostuvo el empresario.

Además, insistió en que no cometió ningún acto de violencia: "Me pone mal lo que hizo, una traición terrible, cuando todo lo que hiciste fue lo contrario, que fue salvarla a ella, que no se lastime. No sé por qué vino a hacer eso, si me encerré y no quería encontrarme con ella. Sabía de estas violencias de ella. Fue muy peligroso".

Finalmente, Cavanagh describió cómo habría ocurrido el episodio que marcó el quiebre entre ambos. "Me defendí sin pegarle en ningún momento. La saqué de la casa y rompió el vidrio con un tacho de hierro y se lastimó", relató sobre la situación que, según su versión, vivió con Romina.

     

 

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