¿Vuelven al streaming? Marley y Florencia Peña, otra vez juntos: qué se sabe del proyecto

A sus proyectos se suma otro regreso esperado: Por el Mundo. Sposato contó que Marley decidió postergar un viaje que tenía previsto realizar y explicó el motivo. "Marley pospuso su viaje a África. ¿Por qué? Porque está armando un Por el Mundo África", reveló.

Así, mientras define dónde y cuándo volverá al streaming junto a Peña, Marley avanza con su regreso a Telefe y prepara una nueva edición de uno de sus formatos más conocidos.

Quiénes reemplazarán a Marley y Flor Peña en Luzu TV tras la escandalosa salida de la actriz

Tras el fuerte impacto que provocó Florencia Peña al difundir una información errónea sobre la salud de Jorge Messi durante el inicio del Mundial 2026, se confirmó su salida definitiva de Luzu TV. Luego de varias semanas de conversaciones con Nico Occhiato para definir su continuidad, el conductor anunció que El show del verano, el ciclo que compartía con Marley, no volverá a la programación. En paralelo, comenzaron a conocerse los nombres de quienes ocuparán ese espacio dentro del canal de streaming.

La polémica se originó cuando Peña comunicó al aire una fake news en la que daba por muerto al padre de Lionel Messi. Aunque minutos después rectificó la información, pidió disculpas y aclaró lo sucedido, el episodio generó una ola de repercusiones y puso en duda su futuro dentro de la señal digital.

Durante los días posteriores, la actriz mantuvo distintas reuniones con Occhiato para evaluar si seguiría vinculada al proyecto. Finalmente, se resolvió no renovar El show del verano, el programa que conducía junto a Marley, dejando libre la franja horaria para una nueva propuesta.

En medio de las especulaciones, Yanina Latorre fue quien adelantó los detalles sobre los reemplazantes del ciclo. La conductora de SQP (América TV) utilizó sus redes para revelar quiénes serán los encargados de ocupar el lugar que dejó vacante el programa de Peña y Marley.

A través de una de sus clásicas placas negras con letras blancas, Latorre escribió: "Tengo el reemplazo de Flor Peña y Marley en Luzu". Luego confirmó los nombres de los nuevos conductores: "El Pollo Álvarez y Mica Vázquez arrancan el lunes de 12:30 a 13:30 por Luzu TV". Además, dio a conocer el título del nuevo ciclo que llegará a la pantalla digital: "Un mediodía mejor". El nombre no pasó desapercibido entre los usuarios, que interpretaron que podría ser una referencia indirecta al conflicto que atravesó Peña, aunque ninguno de los protagonistas hizo comentarios al respecto.

Finalmente, durante el mediodía del jueves, la cuenta oficial de Instagram de Luzu TV confirmó formalmente la incorporación de El Pollo Álvarez y Mica Vázquez al horario que ocupaba El show del verano, ratificando así la información que había anticipado Yanina Latorre.