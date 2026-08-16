Tragedia en Brasil: volcó un micro con turistas y hay al menos 10 muertos y 49 heridos

La PRF confirmó diez víctimas fatales y 49 heridos. Nueve de los cuerpos fueron trasladados al Puesto Regional de Policía Técnico-Científica de Petrópolis, donde serán sometidos a las correspondientes autopsias.

La décima víctima había sido rescatada con vida, pero murió posteriormente como consecuencia de las heridas. Su cuerpo fue llevado al puesto policial de Nova Iguaçu y, hasta el momento de la información, todavía no había sido identificada.

Las autoridades todavía buscan determinar qué provocó el accidente. La Policía Civil abrió una investigación para establecer cómo ocurrió el vuelco y cuáles fueron las circunstancias que llevaron al vehículo a salir de la ruta.

Qué dijo la empresa que operaba el micro

La empresa Estrela Guia Turismo difundió un comunicado luego de la tragedia y manifestó su pesar por lo ocurrido.

La compañía expresó sus condolencias a los fallecidos, sus familiares y todas las personas afectadas por el accidente. Además, aseguró que mantiene una colaboración plena con las autoridades encargadas de esclarecer el hecho y que trabaja para brindar asistencia a las víctimas y a sus familiares.

Mientras continúa la investigación, la empresa también pidió preservar la privacidad de las familias y de las personas involucradas y señaló que aguarda las conclusiones oficiales para conocer con precisión qué ocurrió durante el viaje.