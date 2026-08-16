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Tragedia en Brasil: volcó un micro con turistas y hay al menos 10 muertos y 49 heridos

El vehículo viajaba desde Belo Horizonte hacia Río de Janeiro cuando se salió de la ruta en una zona montañosa de Petrópolis. Las autoridades investigan las causas del accidente.

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Tragedia en Brasil: volcó un micro con turistas y hay al menos 10 muertos y 49 heridos

Tragedia en Brasil: volcó un micro con turistas y hay al menos 10 muertos y 49 heridos

Un viaje turístico terminó en tragedia durante la madrugada de este domingo en Brasil. Un micro que había partido desde Belo Horizonte rumbo a Río de Janeiro volcó en una zona montañosa de Petrópolis y dejó al menos diez personas muertas y 49 heridas.

Leé también El dramático video de la maniobra en reversa de un colectivo que terminó en tragedia
Intentó cruzar la calle y murió atropellada por un colectivo que hizo marcha atrás. (Foto: captura)

El accidente ocurrió cerca de las 4.30, en el kilómetro 91 de la carretera que une Brasilia con Río de Janeiro. De acuerdo con la información difundida por la Policía Federal de Carreteras (PRF), el vehículo se salió de la calzada mientras descendía por la sierra y terminó volcado junto al camino.

El colectivo tenía como destino final el turístico barrio de Copacabana. En un primer momento se había informado que viajaban 47 turistas, aunque posteriormente la empresa concesionaria del tramo precisó que había 56 personas a bordo, entre ellas el conductor y dos ayudantes.

Un amplio operativo para rescatar a los pasajeros

Tras el vuelco, se desplegó un importante operativo de emergencia en el lugar. Bomberos y al menos cinco ambulancias del SAMU participaron del rescate y de la atención de las personas heridas.

La PRF confirmó diez víctimas fatales y 49 heridos. Nueve de los cuerpos fueron trasladados al Puesto Regional de Policía Técnico-Científica de Petrópolis, donde serán sometidos a las correspondientes autopsias.

La décima víctima había sido rescatada con vida, pero murió posteriormente como consecuencia de las heridas. Su cuerpo fue llevado al puesto policial de Nova Iguaçu y, hasta el momento de la información, todavía no había sido identificada.

Las autoridades todavía buscan determinar qué provocó el accidente. La Policía Civil abrió una investigación para establecer cómo ocurrió el vuelco y cuáles fueron las circunstancias que llevaron al vehículo a salir de la ruta.

Qué dijo la empresa que operaba el micro

La empresa Estrela Guia Turismo difundió un comunicado luego de la tragedia y manifestó su pesar por lo ocurrido.

La compañía expresó sus condolencias a los fallecidos, sus familiares y todas las personas afectadas por el accidente. Además, aseguró que mantiene una colaboración plena con las autoridades encargadas de esclarecer el hecho y que trabaja para brindar asistencia a las víctimas y a sus familiares.

Mientras continúa la investigación, la empresa también pidió preservar la privacidad de las familias y de las personas involucradas y señaló que aguarda las conclusiones oficiales para conocer con precisión qué ocurrió durante el viaje.

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