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Fin de semana largo: cómo estará el tiempo este domingo y lunes en Buenos Aires

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas nubladas, temperaturas moderadas y viento. Cómo seguirá el tiempo el martes.

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Fin de semana largo: cómo estará el tiempo este domingo y lunes en Buenos Aires

Fin de semana largo: cómo estará el tiempo este domingo y lunes en Buenos Aires

El fin de semana largo de agosto transita sus últimas jornadas con un panorama marcado por el cielo mayormente nublado y temperaturas moderadas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. El domingo 16 de agosto será la jornada más agradable, mientras que el lunes 17, feriado, mantendrá condiciones similares aunque con mayor presencia de nubosidad y viento.

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Cómo estará el tiempo el domingo

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo será el día más agradable del fin de semana largo. Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, sin lluvias previstas y temperaturas que oscilarán entre los 13°C y los 18°C.

La máxima será la más elevada del período, por lo que será una buena oportunidad para realizar actividades al aire libre, aunque el sol tendrá una presencia limitada.

Pronóstico para el lunes feriado

El lunes 17 de agosto, último día del fin de semana largo, continuará la tendencia de cielo mayormente nublado.

Las temperaturas se ubicarán entre los 11°C y los 15°C, mientras que el viento soplará del noreste con intensidad moderada. Hacia la noche podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Por el momento, no se esperan precipitaciones de importancia durante la jornada.

El clima para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores: alerta amarilla por fuertes lluvias (Foto: archivo).

El clima para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores: alerta amarilla por fuertes lluvias (Foto: archivo).

¿Cómo seguirá el tiempo el martes?

El mal tiempo se profundizará el martes 18 de agosto. Para ese día se prevé una mínima de 9°C y una máxima de apenas 12°C, con lluvias durante toda la jornada.

De esta manera, el comienzo de la semana laboral llegará con temperaturas más bajas y condiciones inestables.

Un fin de semana largo sin demasiado sol

Una de las características del período será la escasa presencia del sol. El cielo nublado será protagonista durante buena parte de estas jornadas, una postal que se viene repitiendo en las últimas semanas.

Así, aunque el domingo ofrecerá las mejores condiciones para disfrutar del aire libre, quienes tengan planes para el lunes deberán prepararse para una jornada gris, fresca y ventosa.

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