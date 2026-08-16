Fin de semana largo: cómo estará el tiempo este domingo y lunes en Buenos Aires

Las temperaturas se ubicarán entre los 11°C y los 15°C, mientras que el viento soplará del noreste con intensidad moderada. Hacia la noche podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Por el momento, no se esperan precipitaciones de importancia durante la jornada.

El clima para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores: alerta amarilla por fuertes lluvias (Foto: archivo).

¿Cómo seguirá el tiempo el martes?

El mal tiempo se profundizará el martes 18 de agosto. Para ese día se prevé una mínima de 9°C y una máxima de apenas 12°C, con lluvias durante toda la jornada.

De esta manera, el comienzo de la semana laboral llegará con temperaturas más bajas y condiciones inestables.

Un fin de semana largo sin demasiado sol

Una de las características del período será la escasa presencia del sol. El cielo nublado será protagonista durante buena parte de estas jornadas, una postal que se viene repitiendo en las últimas semanas.

Así, aunque el domingo ofrecerá las mejores condiciones para disfrutar del aire libre, quienes tengan planes para el lunes deberán prepararse para una jornada gris, fresca y ventosa.