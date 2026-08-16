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River cortó la racha de seis derrotas y venció a Argentinos Juniors 2 a 0

El equipo de Eduardo Coudet se impuso 2-0 en el Monumental y consiguió sus primeros puntos en el Torneo Clausura 2026. Montiel y Correa marcaron los goles.

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River cortó la racha de seis derrotas y venció a Argentinos Juniors 2 a 0

River cortó la racha de seis derrotas y venció a Argentinos Juniors 2 a 0

River consiguió este domingo un triunfo que necesitaba con urgencia. El equipo dirigido por Eduardo Coudet derrotó 2-0 a Argentinos Juniors en el estadio Monumental, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026, y puso fin a una racha de seis derrotas consecutivas en torneos organizados por AFA.

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El conjunto de Núñez también logró romper una sequía que se había convertido en uno de sus principales problemas: volvió a marcar después de no haber convertido en las primeras jornadas del campeonato.

El primer gol llegó a los 36 minutos del primer tiempo. Después de un remate de Thiago Almada que fue bloqueado, Gonzalo Montiel tomó el rebote dentro del área y definió con tranquilidad contra un palo para poner el 1-0.

River había tenido un comienzo prometedor, aunque con el paso de los minutos perdió claridad y el partido se volvió más parejo. Argentinos tuvo algunas aproximaciones y consiguió manejar la pelota durante distintos pasajes, pero no logró generar suficiente peligro frente al arco local.

River aguantó y lo definió sobre el final

El equipo visitante estuvo cerca del empate apenas comenzado el segundo tiempo. A los seis minutos, Alan Lescano levantó una pelota para Hernán López Muñoz, cuyo remate terminó pegando en el travesaño.

River recién volvió a acercarse con peligro sobre los 31 minutos, cuando Nicolás Otamendi conectó de cabeza un tiro de esquina y la pelota terminó impactando contra el palo izquierdo de Brayan Cortés.

Cuando el encuentro llegaba a su tramo final apareció la posibilidad de liquidarlo. A los 42 minutos, una infracción de Gabriel Florentín sobre Ángel Correa dentro del área fue revisada por el VAR y finalmente sancionada como penal.

El propio Ángel Correa tomó la responsabilidad y convirtió con un potente remate al centro del arco para establecer el 2-0 definitivo.

Con la victoria, River consiguió sus primeros tres puntos del Torneo Clausura y quedó anteúltimo en la Zona B. Argentinos Juniors, en tanto, perdió su puntaje ideal, aunque continúa como líder del grupo con 12 unidades.

Cómo sigue la agenda de River y Argentinos

River volverá a jugar como local en la próxima fecha. El domingo 23 de agosto, desde las 19.15, recibirá a Vélez.

Argentinos Juniors, por su parte, tendrá que salir nuevamente de La Paternal: visitará a Lanús el lunes 24 de agosto, desde las 21.15.

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