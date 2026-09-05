Desafío matemático: muchos cometen un error frecuente y no llegan al resultado correcto

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 15 × 5 - 42 ÷ 7 + (14 + 7) × 4.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 15 × 5 - 42 ÷ 7 + (14 + 7) × 4.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
14 + 7 = 21
La expresión queda así: 15 × 5 - 42 ÷ 7 + 21 × 4
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
15 × 5 = 75 | 42 ÷ 7 = 6 | 21 × 4 = 84
La expresión queda así: 75 - 6 + 84
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
75 - 6 = 69 |
69 + 84 = (?)
El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este juego funciona como un buen ejercicio para entrenar concentración, ordenar la mente y practicar cálculos rápidos sin caer en la trampa del apuro.
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