Desafío matemático: muchos cometen un error frecuente y no llegan al resultado correcto

14 + 7 = 21

La expresión queda así: 15 × 5 - 42 ÷ 7 + 21 × 4

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

15 × 5 = 75 | 42 ÷ 7 = 6 | 21 × 4 = 84

La expresión queda así: 75 - 6 + 84

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

75 - 6 = 69 |

69 + 84 = (?)

Resultado final: 153

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este juego funciona como un buen ejercicio para entrenar concentración, ordenar la mente y practicar cálculos rápidos sin caer en la trampa del apuro.