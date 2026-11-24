Con el delantal negro puesto y con un cebollazo sufrido, la Negra volvió a cocinar para defender su lugar. Finalmente, zafó de la eliminación y sigue en carrera en el reality culinario.

¿Cómo viene el paso de la Negra Vernaci por MasterChef Celebrity?

Elizabeth “la Negra” Vernaci se destacó desde las primeras galas de MasterChef Celebrity (Telefe). En la primera noche de beneficios, su tortilla quedó entre las cinco mejores en una prueba que obligaba a los participantes a cocinar al ritmo de un semáforo. Con el correr de las semanas, la conductora sumó dos medallas doradas consecutivas.

La primera medalla llegó con un pionono de atún, alcaparras, verdeo y huevo duro. El jurado calificó su preparación de “maravillosa” y le dio el oro en una gala en la que Marta Fort se quedó con la plata.

La Negra repitió el logro en el desafío del pollo deshuesado. Los chefs destacaron la cocción y los condimentos, y Vernaci aprovechó el momento para dedicarle la medalla a su hijo. “Vicente, vos sos parte de que yo pueda estar acá”, le dijo.

En la última chance de la octava semana, su pollo al horno con verduras dividió a Damián Betular y Germán Martitegui. Betular señaló que a la papa le faltaba cocción y Martitegui elogió el plato. Vernaci quedó entre los tres mejores de la noche, en la que solo Mike Amigorena subió al balcón. Así, la conductora tuvo que volver a cocinar en la gala de eliminación del 24 de noviembre.