El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (16 × 6) + 5 × 6 - (40 - 7) + 24.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (16 × 6) + 5 × 6 - (40 - 7) + 24.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
16 × 6 = 96 | 40 - 7 = 33
La expresión queda así: 96 + 5 × 6 - 33 + 24
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
5 × 6 = 30
La expresión queda así: 96 + 30 - 33 + 24
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
96 + 30 = 126 | 126 - 33 = 93 | 93 + 24 = 117
La expresión queda así: 117
El error común de este problema está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática.
Este tipo de juego entrena la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles, porque obliga a frenar un segundo y mirar la estructura completa de la cuenta antes de responder.