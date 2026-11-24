16 × 6 = 96 | 40 - 7 = 33

La expresión queda así: 96 + 5 × 6 - 33 + 24

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

5 × 6 = 30

La expresión queda así: 96 + 30 - 33 + 24

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

96 + 30 = 126 | 126 - 33 = 93 | 93 + 24 = 117

La expresión queda así: 117

Resultado final: 117

El error común de este problema está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática.

Este tipo de juego entrena la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles, porque obliga a frenar un segundo y mirar la estructura completa de la cuenta antes de responder.