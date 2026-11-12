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Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 11² + 4 × (16 + 11) - 35.

Leé también Desafío Matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

16 + 11 = 27

La expresión queda así: 11² + 4 × 27 - 35

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

11² = 121

La expresión queda así: 121 + 4 × 27 - 35

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

4 × 27 = 108

La expresión queda así: 121 + 108 - 35

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

121 + 108 = 229 |

229 - 35 = ?

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés descifrar esta operación con restas?

Resultado final: 194

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso este tipo de juego es una buena forma de entrenar cálculo mental, concentración y lectura atenta de consignas en pocos segundos.

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