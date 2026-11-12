Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 11² + 4 × (16 + 11) - 35.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 11² + 4 × (16 + 11) - 35.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
16 + 11 = 27
La expresión queda así: 11² + 4 × 27 - 35
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
11² = 121
La expresión queda así: 121 + 4 × 27 - 35
3) Multiplicación
Luego se resuelve la multiplicación restante.
4 × 27 = 108
La expresión queda así: 121 + 108 - 35
4) Sumas y restas
Se termina operando de izquierda a derecha.
121 + 108 = 229 |
229 - 35 = ?
El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso este tipo de juego es una buena forma de entrenar cálculo mental, concentración y lectura atenta de consignas en pocos segundos.