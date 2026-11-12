Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

16 + 11 = 27

La expresión queda así: 11² + 4 × 27 - 35

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

11² = 121

La expresión queda así: 121 + 4 × 27 - 35

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

4 × 27 = 108

La expresión queda así: 121 + 108 - 35

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

121 + 108 = 229 |

229 - 35 = ?

Resultado final: 194

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso este tipo de juego es una buena forma de entrenar cálculo mental, concentración y lectura atenta de consignas en pocos segundos.