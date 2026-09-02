La inesperada revelación del presidente del Atlético de Madrid sobre Julián Álvarez: "Vamos a ayudarlo y volverá a..."

Qué dijo Enrique Cerezo sobre el estado anímico de Julián Álvarez y el rol de Simeone

El desenlace de las negociaciones dio paso a semanas complejas para el atacante en la capital española. En su primer encuentro de la temporada frente al Málaga, el delantero fue silbado y maltratado por los simpatizantes en el estadio. A ese escenario se le sumó que la semana pasada ausentó su presencia en tres sesiones de entrenamiento a causa de una indisposición, mostrándose visiblemente afectado en el aspecto psicológico y anímico.

Frente a este panorama, Cerezo transmitió tranquilidad y ratificó la confianza depositada en el exjugador de River: “Estoy convencido que Julián es un magnífico jugador, tiene mucho por hacer en el Atlético, por eso sigue con nosotros. Ahora tenemos que ayudar a Julián a salir de este problema y creo que lo vamos a conseguir con el apoyo de todos. Lo vi hace una semana y estaba con sus problemas, pero le dije que no se preocupe, que estamos para ayudarlo. Es un gran chico y uno de los jugadores más importantes del Atlético”.

Asimismo, el mandatario destacó la importancia del cuerpo técnico en este proceso de recuperación: “Simeone tiene mucha confianza en él. Tienen una relación maravillosa y él lo ayudará en lo que haga falta”.

Cuál fue el mensaje del Atlético de Madrid para los hinchas y los fanáticos argentinos

En el tramo final de sus declaraciones, el dirigente envió un mensaje de calma hacia la afición colchonera con miras a recomponer el vínculo con el futbolista. “La gente lo adora, lo quiere y realmente este problema que hubo no impedirá que Julián continúe con nosotros de manera agradable y continua. Nosotros ponemos todos los medios a nuestro alcance para ayudarlo a salir de esta situación. Es un chico joven, agradable, divertido, le gusta el fútbol y creo que va a salir adelante sin ninguna duda”, sostuvo.

Para concluir, el presidente dirigió unas palabras al público argentino sobre el futuro del delantero de la Selección: “Que no se preocupen los argentinos que Julián saldrá adelante. Acá lo queremos y volverá a ser el Julián de siempre. Los vamos a ayudar. Julián, con su personalidad y su forma de jugar, será el mismo que cuando vino al Atlético de Madrid. Es una pieza fundamental en el equipo”.