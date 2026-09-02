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La inesperada revelación del presidente del Atlético de Madrid sobre Julián Álvarez: "Vamos a ayudarlo y volverá a..."

Enrique Cerezo confirmó que rechazaron ofertas del Barcelona por Julián Álvarez y ratificó el respaldo del club y de Simeone.

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La inesperada revelación del presidente del Atlético de Madrid sobre Julián Álvarez: Vamos a ayudarlo y volverá a...

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, salió a respaldar públicamente a Julián Álvarez tras las turbulencias que atravesó el delantero argentino en el inicio de la temporada debido a su frustrado traspaso al Barcelona. El dirigente confirmó de forma categórica que la institución rechazó esa y otras propuestas del mercado europeo, remarcando la firme decisión del club de sostenerlo en el plantel profesional y acompañarlo en el plano personal.

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“No pasó nada, nada más que Julián Álvarez tenía una oferta de un equipo de España, a nosotros no nos interesaba venderlo porque es un jugador que queremos para ganar todo. Vamos a ayudarlo y volverá a ser el mismo de siempre”, explicó Cerezo en una nota brindada al canal Ciudad Magazine. En esa misma línea, el máximo dirigente de la entidad madrileña remarcó que mantuvieron una postura inflexible durante las negociaciones: “Las cosas se complicaron, nosotros seguimos en nuestra posición y al final ha prevalecido lo que dijimos: que no lo vendíamos”.

Por qué se frustró la transferencia de Julián Álvarez al Barcelona

El conflicto institucional y deportivo se desató durante el transcurso del Mundial, momento en el cual Julián solicitó formalmente ser transferido al Barcelona. Sin embargo, la cúpula directiva del Atlético de Madrid fijó una postura intransigente: el delantero solo podría abandonar el club si se abonaba la cláusula de rescisión, fijada en una cifra cercana a los 500 millones de euros.

A pesar de que la institución colchonera rechazó propuestas concretas de dos equipos, Cerezo hizo hincapié en la negativa rotunda a negociar con el cuadro catalán: “no le queríamos vender a Julián Álvarez al Barcelona”. Tras el cierre definitivo del mercado de pases en el Viejo Continente, se ratificó la permanencia del atacante en la plantilla que conduce Diego Simeone.

Qué dijo Enrique Cerezo sobre el estado anímico de Julián Álvarez y el rol de Simeone

El desenlace de las negociaciones dio paso a semanas complejas para el atacante en la capital española. En su primer encuentro de la temporada frente al Málaga, el delantero fue silbado y maltratado por los simpatizantes en el estadio. A ese escenario se le sumó que la semana pasada ausentó su presencia en tres sesiones de entrenamiento a causa de una indisposición, mostrándose visiblemente afectado en el aspecto psicológico y anímico.

Frente a este panorama, Cerezo transmitió tranquilidad y ratificó la confianza depositada en el exjugador de River: “Estoy convencido que Julián es un magnífico jugador, tiene mucho por hacer en el Atlético, por eso sigue con nosotros. Ahora tenemos que ayudar a Julián a salir de este problema y creo que lo vamos a conseguir con el apoyo de todos. Lo vi hace una semana y estaba con sus problemas, pero le dije que no se preocupe, que estamos para ayudarlo. Es un gran chico y uno de los jugadores más importantes del Atlético”.

Asimismo, el mandatario destacó la importancia del cuerpo técnico en este proceso de recuperación: “Simeone tiene mucha confianza en él. Tienen una relación maravillosa y él lo ayudará en lo que haga falta”.

Cuál fue el mensaje del Atlético de Madrid para los hinchas y los fanáticos argentinos

En el tramo final de sus declaraciones, el dirigente envió un mensaje de calma hacia la afición colchonera con miras a recomponer el vínculo con el futbolista. “La gente lo adora, lo quiere y realmente este problema que hubo no impedirá que Julián continúe con nosotros de manera agradable y continua. Nosotros ponemos todos los medios a nuestro alcance para ayudarlo a salir de esta situación. Es un chico joven, agradable, divertido, le gusta el fútbol y creo que va a salir adelante sin ninguna duda”, sostuvo.

Para concluir, el presidente dirigió unas palabras al público argentino sobre el futuro del delantero de la Selección: “Que no se preocupen los argentinos que Julián saldrá adelante. Acá lo queremos y volverá a ser el Julián de siempre. Los vamos a ayudar. Julián, con su personalidad y su forma de jugar, será el mismo que cuando vino al Atlético de Madrid. Es una pieza fundamental en el equipo”.

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