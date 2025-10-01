En vivo Radio La Red
Trends
Desafío visual
Bananas
Entretenimiento

Desafío visual: encontrá la banana escondida en menos de 10 segundos

En un grupo de frutas amarillas, solo una banana se esconde: ¿podrás localizarla antes de que se acabe el tiempo?

Nuevo desafío visual. En esta ocasión, la prueba consiste en localizar una banana escondida dentro de un grupo de frutas amarillas en solo 10 segundos.

El ilustrador húngaro Gergely Dudás, conocido en redes como Genial Gurú, es el creador de este reto que a simple vista parece sencillo. El dibujo muestra un conjunto de frutas amarillas brillantes, entre las cuales se esconde una única banana.

La solución se encuentra al final de la nota. Ahora es momento de poner a prueba tu agudeza visual. Cronometro en marcha, ¡comienza el desafío!

banana

Beneficios de los retos visuales

Los acertijos visuales no solo entretienen, sino que también ejercitan la mente. Entre sus principales beneficios se encuentran:

  • Atención al detalle: localizar diferencias requiere observar cuidadosamente cada elemento de la imagen.

  • Concentración: estos juegos exigen mantener el enfoque completo en la tarea.

  • Velocidad de procesamiento: resolverlos rápidamente entrena la capacidad de reaccionar con agilidad.

  • Creatividad: motivan a pensar de manera original y a considerar soluciones poco convencionales.

Resolución del desafío visual

¡Felicidades a quienes lograron encontrarla! Para quienes no pudieron, no hay problema: habrá más oportunidades con otros desafíos que se publicarán próximamente.

La banana está ubicada en la esquina inferior izquierda de la imagen. Aunque parezca un detalle menor, su forma y color son la clave para diferenciarla del resto de las frutas.

banana-solucion
