Política
Patricia Bullrich
José Luis Espert
CONFERENCIA DE PRENSA

La marcha atrás de Patricia Bullrich sobre el pedido de explicaciones a Espert: "Puede plantear que..."

La ministra de Seguridad instó primero al principal candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires a aclarar la denuncia por presunto lavado de dinero ligado a Federico “Fred” Machado. Pero horas más tarde, cambió de postura y respaldó a Espert.

“Nosotros que combatimos el narco con todo no podemos aceptar conductas de personas aliadas al narco. Es muy importante en este momento aclarar la situación ya”, sostuvo en declaraciones a radio La Red.

bullrich espert.jpg

El trasfondo del caso remite a una investigación abierta en los tribunales de Comodoro Py por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, vinculada a aportes recibidos en la campaña presidencial de 2019. A ello se sumó la denuncia de Grabois por presunto lavado de dinero, basada en los 200 mil dólares que Espert habría recibido en febrero de 2020 de Federico “Fred” Machado, actualmente detenido en Argentina y requerido por la justicia de Estados Unidos, que lo investiga por fraude y narcotráfico. Esta última causa quedó radicada en el juzgado federal de San Isidro, a cargo de Lino Mirabelli.

Bullrich subrayó que lo que se necesita es conocer qué documentación presentó Espert en su momento ante la Justicia Electoral. “Hace falta una explicación, es algo de 2019. Hay que ver qué explicación dio en ese momento y qué presentó, es lo que necesitamos saber”, indicó.

La respuesta de Espert

Por su parte, Espert rechazó la acusación y la vinculó a una “campaña sucia” impulsada por el kirchnerismo. “Siempre vuelven con lo mismo. En enero o febrero de 2019 quería presentar mi libro en Viedma y me llevó en su avión. Si hubiera sabido que esta persona era esto, no le hubiera agradecido a los cuatro vientos”, sostuvo en declaraciones televisivas sobre el hecho.

El presidente Javier Milei también salió en su defensa y calificó la denuncia contra el primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires como “chismes de peluquería”.

La marcha atrás de Bullrich

Finalmente, tras sus declaraciones iniciales, Bullrich modificó su postura y aclaró la situación en una conferencia de prensa ofrecida luego de la detención de dos sospechosos por el triple crimen de Florencio Varela. “En 2019 este señor narcotraficante, Machado, no estaba imputado. La imputación, que comienza en Texas, es de 2020. Eso significa que Espert puede plantear que en el momento en que usó el avión no había ninguna imputación. Podía haber sospechas, pero no imputaciones. Eso es un dato objetivo”, puntualizó durante una conferencia de prensa brindada tras la captura de dos nuevos sospechosos por el triple crimen de Florencio Varela.

Se habló de
Patricia Bullrich José Luis Espert Juan Grabois Narcotráfico
