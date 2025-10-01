Buñuelos de manzana: el secreto para que queden irresistibles

Preparar las manzanas: Pelá las manzanas, retirales el corazón y cortarlas en rodajas o cubos, según prefieras. Es importante que los trozos tengan un tamaño uniforme para que se cocinen de manera pareja.

Mezclar la masa: En un bol, batí el huevo con la leche y el azúcar. Agregá la harina y el polvo de hornear tamizados, mezclando hasta obtener una masa homogénea y sin grumos. La consistencia debe ser cremosa, lo suficiente para cubrir la manzana sin escurrir demasiado.

Rebozar la fruta: Sumergí los trozos de manzana en la masa, asegurándote de que queden bien cubiertos. Este paso es clave para lograr una capa crujiente y uniforme en cada buñuelo.

Freír: Calentá suficiente aceite en una sartén a fuego medio-alto. Para comprobar la temperatura, podés echar una gota de masa; si burbujea inmediatamente, el aceite está listo. Freí los buñuelos hasta que estén dorados por ambos lados, aproximadamente 2-3 minutos por lado.