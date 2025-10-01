En vivo Radio La Red
Buñuelos de manzana: el secreto para que queden irresistibles

Los buñuelos de manzana son un clásico de la repostería casera que combina lo crujiente y lo dulce en cada bocado. Con esta receta, aprenderás a prepararlos paso a paso, logrando un resultado dorado, esponjoso y lleno de sabor, ideal para acompañar un café o sorprender a tus invitados.

Los buñuelos de manzana forman parte de la tradición culinaria de muchos hogares. Este postre combina la suavidad de la manzana con la textura crocante de la fritura, generando un contraste que conquista a grandes y chicos. Aunque parezca complejo, con algunos trucos simples se pueden obtener buñuelos perfectos sin esfuerzo excesivo.

image

Ingredientes para preparar buñuelos de manzana

  • 2 manzanas medianas

  • 150 g de harina de trigo

  • 1 huevo

  • 100 ml de leche

  • 1 cucharada de azúcar

  • 1 cucharadita de polvo de hornear

  • Aceite neutro para freír

  • Azúcar y canela para espolvorear (opcional)

Cada ingrediente cumple un rol fundamental: la manzana aporta jugosidad y sabor, mientras que la harina, el huevo y la leche forman la masa que envuelve cada trozo de fruta. El polvo de hornear asegura que los buñuelos queden livianos y esponjosos.

Preparación paso a paso

  • Preparar las manzanas: Pelá las manzanas, retirales el corazón y cortarlas en rodajas o cubos, según prefieras. Es importante que los trozos tengan un tamaño uniforme para que se cocinen de manera pareja.

  • Mezclar la masa: En un bol, batí el huevo con la leche y el azúcar. Agregá la harina y el polvo de hornear tamizados, mezclando hasta obtener una masa homogénea y sin grumos. La consistencia debe ser cremosa, lo suficiente para cubrir la manzana sin escurrir demasiado.

  • Rebozar la fruta: Sumergí los trozos de manzana en la masa, asegurándote de que queden bien cubiertos. Este paso es clave para lograr una capa crujiente y uniforme en cada buñuelo.

  • Freír: Calentá suficiente aceite en una sartén a fuego medio-alto. Para comprobar la temperatura, podés echar una gota de masa; si burbujea inmediatamente, el aceite está listo. Freí los buñuelos hasta que estén dorados por ambos lados, aproximadamente 2-3 minutos por lado.

  • Escurrir y servir: Retirá los buñuelos con una espumadera y colocalos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Antes de servir, espolvoreá azúcar y canela al gusto, dándoles un toque aromático y dulce que realza el sabor de la manzana.

Consejos para buñuelos perfectos

  • Usá manzanas firmes como Red Delicious o Granny Smith, que mantienen su forma y no se deshacen durante la fritura.

  • No sobrecargues la sartén: freí pocos buñuelos a la vez para evitar que la temperatura del aceite baje.

  • Para una versión más ligera, podés hornear los buñuelos a 180 °C durante 15-20 minutos, logrando un resultado dorado sin fritura.

  • Servilos recién hechos: los buñuelos pierden textura crujiente al enfriarse.

Los buñuelos de manzana son ideales para cualquier ocasión: desde un desayuno especial hasta un postre para acompañar el café de la tarde. Su combinación de dulzura y textura los hace irresistibles, y la receta permite adaptaciones según los gustos, agregando, por ejemplo, ralladura de limón o nueces picadas. Con estos pasos, cualquiera puede lograr buñuelos dorados, esponjosos y llenos de sabor, respetando la tradición casera y sin complicaciones.

