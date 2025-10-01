Nueva marcha de jubilados en el Congreso: incidentes con la Policía y tensión en medio de los reclamos

Las agrupaciones de jubilados y gremios presentes repudiaron el uso de la fuerza. La CTA Autónoma, que lidera Hugo Godoy, publicó en sus redes: “Por nuestros derechos, contra la represión y en defensa de la democracia”, en rechazo al operativo policial y en crítica a la gestión de Javier Milei.

Desde la CTA de los Argentinos también ratificaron la continuidad de las manifestaciones para visibilizar las demandas del sector previsional y sostener la presencia en las calles.

Hubo un operativo de las fuerzas federales (RS Fotos)

Beneficios anunciados por el Gobierno para jubilados

En medio de la escalada de protestas, el Gobierno nacional anunció un paquete de descuentos y beneficios para jubilados y pensionados de la Anses.

El plan, lanzado por el Ministerio de Capital Humano, ofrece:

10% de descuento sin tope en compras generales en más de 7.000 comercios adheridos.

20% de rebaja en productos de perfumería y limpieza en cadenas como Disco, Jumbo y Vea.

Coto y La Anónima aplican el 10% general sin límite de reintegro.

Josimar eleva el descuento al 15% en todos los rubros, también sin tope.

En Carrefour, el descuento es del 10% con un tope de $35.000 por compra, mientras que Día ofrece un 10% con tope de $2.000 por transacción, acumulable con otras promociones.

El Ejecutivo afirmó que el objetivo del plan es aliviar el impacto de la crisis en los adultos mayores, aunque los gremios cuestionaron que estas medidas son insuficientes frente al aumento del costo de vida.

Un reclamo en la antesala de las elecciones

La movilización de este miércoles se realizó a pocas semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre, en un contexto de tensión política entre el Poder Ejecutivo y la oposición.

Los organizadores destacaron que el principal motivo de la protesta fue rechazar el veto presidencial a la ley votada en el Congreso que otorgaba aumentos a las jubilaciones. También denunciaron las políticas de ajuste económico impulsadas por la administración de Milei. “Defendemos el sistema previsional y pedimos ingresos dignos para los jubilados”, remarcaron los convocantes durante el acto.