Actualidad
Jubilados
Congreso
Congreso

Nueva marcha de jubilados en el Congreso: incidentes con la Policía y tensión en medio de los reclamos

Los efectivos federales aplicaron el protocolo antipiquetes ante los manifestantes que intentaron cortar las calles en cercanías al Palacio Legislativo.

Nueva marcha de jubilados en el Congreso. 

Una nueva protesta de jubilados se realizó este miércoles frente al Congreso de la Nación, en un clima de tensión que terminó con incidentes entre manifestantes y la Policía Federal, que aplicó el protocolo antipiquete.

La ministra de Seguridad ratificó la utilización de protocolo antipiquetes. (Foto: captura).

El operativo comenzó cuando los efectivos intentaron despejar la calzada y reubicar a los manifestantes hacia la Plaza de los Dos Congresos para liberar el tránsito. En ese momento se produjeron enfrentamientos verbales y resistencia de algunos grupos, lo que derivó en el uso de gas pimienta por parte de los uniformados.

Las imágenes difundidas muestran a varios jubilados afectados, con dificultad para abrir los ojos, que debieron ser asistidos por equipos de primeros auxilios presentes en el lugar.

Tensión en las calles y repudio al accionar policial

Entre los manifestantes se encontraba el cura villero Paco Olveira, habitual participante de este tipo de protestas y que ya tuvo conflictos previos con las fuerzas de seguridad.

Las agrupaciones de jubilados y gremios presentes repudiaron el uso de la fuerza. La CTA Autónoma, que lidera Hugo Godoy, publicó en sus redes: Por nuestros derechos, contra la represión y en defensa de la democracia, en rechazo al operativo policial y en crítica a la gestión de Javier Milei.

Desde la CTA de los Argentinos también ratificaron la continuidad de las manifestaciones para visibilizar las demandas del sector previsional y sostener la presencia en las calles.

Hubo un operativo de las fuerzas federales (RS Fotos)

Beneficios anunciados por el Gobierno para jubilados

En medio de la escalada de protestas, el Gobierno nacional anunció un paquete de descuentos y beneficios para jubilados y pensionados de la Anses.

El plan, lanzado por el Ministerio de Capital Humano, ofrece:

  • 10% de descuento sin tope en compras generales en más de 7.000 comercios adheridos.
  • 20% de rebaja en productos de perfumería y limpieza en cadenas como Disco, Jumbo y Vea.
  • Coto y La Anónima aplican el 10% general sin límite de reintegro.
  • Josimar eleva el descuento al 15% en todos los rubros, también sin tope.
  • En Carrefour, el descuento es del 10% con un tope de $35.000 por compra, mientras que Día ofrece un 10% con tope de $2.000 por transacción, acumulable con otras promociones.

El Ejecutivo afirmó que el objetivo del plan es aliviar el impacto de la crisis en los adultos mayores, aunque los gremios cuestionaron que estas medidas son insuficientes frente al aumento del costo de vida.

Un reclamo en la antesala de las elecciones

La movilización de este miércoles se realizó a pocas semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre, en un contexto de tensión política entre el Poder Ejecutivo y la oposición.

Los organizadores destacaron que el principal motivo de la protesta fue rechazar el veto presidencial a la ley votada en el Congreso que otorgaba aumentos a las jubilaciones. También denunciaron las políticas de ajuste económico impulsadas por la administración de Milei. “Defendemos el sistema previsional y pedimos ingresos dignos para los jubilados”, remarcaron los convocantes durante el acto.

