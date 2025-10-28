El siguiente desafío visual propone encontrar la palabra intrusa que se esconde entre varias repeticiones de "Casa". El objetivo es identificarla en menos de 10 segundos. La resolución se encuentra al final del juego.
Poné a prueba tu agudeza visual: ubicá la palabra intrusa entre varias repeticiones de "Casa" en menos de 10 segundos y ejercitá tu mente con este reto rápido y divertido.
Desafío visual: encontrá la palabra intrusa en menos de 10 segundos
Este tipo de juegos ayuda a mejorar la agudeza visual y la atención al detalle, estimula la concentración y la rapidez mental y funciona como ejercicio cognitivo para mantener la mente ágil. Además, favorece la memoria, entrena la capacidad de observación y puede servir como una forma divertida de reducir el estrés mientras se ejercita la mente.
Cronómetro en marcha, el reto comienza ahora.
Si lograste identificar la palabra en menos de 10 segundos, felicitaciones, lo hiciste excelente. Si no fue dentro del tiempo establecido, no importa: habrá revancha en los próximos juegos.
La palabra intrusa era "Caza" y se encuentra en la segunda columna, en la fila 9.