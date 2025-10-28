Desafío visual: encontrá la palabra intrusa en menos de 10 segundos

NSNG6AATOBAFPIAHA7QEDDUV7U

Resolución del desafío visual

Si lograste identificar la palabra en menos de 10 segundos, felicitaciones, lo hiciste excelente. Si no fue dentro del tiempo establecido, no importa: habrá revancha en los próximos juegos.

La palabra intrusa era "Caza" y se encuentra en la segunda columna, en la fila 9.