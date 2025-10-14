En vivo Radio La Red
Desafío visual: encontrá el error en este mazo de cartas que casi nadie puede detectar

Poné a prueba tu agudeza visual con este reto que deberás resolver en 15 segundos.

Un mazo de cartas desparramadas sobre la mesa esconde un error que muy pocos logran detectar. Solo tenés 15 segundos para encontrar la carta incorrecta.
El siguiente desafío visual pone a prueba la agudeza del jugador, ya que será necesario un ojo muy entrenado para detectar el error.

Los desafíos visuales ejercitan la mente y agudizan la observación

En una baraja típica, hay 52 cartas distribuidas en cuatro palos: picas, tréboles, corazones y diamantes. Cada palo incluye 13 cartas: los números del 2 al 10, más la jota, la reina, el rey y el as.

En la ilustración, se observa un mazo de cartas desparramadas sobre la mesa, en el que una de ellas presenta un claro error de diseño. Los participantes tendrán 15 segundos para encontrar la respuesta correcta, lo que aumenta la dificultad del reto. La solución se encuentra al final de la nota.

¡El desafío comienza ahora!

Este tipo de desafíos visuales sirve para ejercitar la concentración, la atención al detalle y la agudeza mental. Además, ayudan a mejorar la memoria visual y la capacidad de análisis rápido, ya que el cerebro debe identificar patrones y diferencias sutiles en un tiempo limitado.

El resultado del acertijo está ubicado en el centro de la imagen, más cerca de la parte superior. Quienes lograron identificarlo demostraron gran capacidad visual y mental, dada la complejidad del reto.

Para quienes no lo encontraron, el error consiste en un diez de tréboles, en el cual uno de los símbolos es una pica.

Resolución del desafío visual

