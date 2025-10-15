En vivo Radio La Red
Desafío matemático
Ejercicio

Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 9 × 9 × 9 + (99 - 9) - 99

El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.

El siguiente desafío matemático propone resolver correctamente esta expresión numérica: 9 × 9 × 9 + (99 - 9) - 99

Para alcanzar el resultado correcto hay que respetar la jerarquía de operaciones establecida por la regla PEMDAS, que corresponde a Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).

El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 15 segundos. ¡El desafío comienza ahora!

Resolución del desafío matemático: 9 × 9 × 9 + (99 - 9) - 99

Desglose paso a paso

Primero, la expresión completa:

9 × 9 × 9 + (99 - 9) - 99

Paso 1: Resolver el paréntesis

(99 - 9) = 90

La expresión ahora queda:

9 × 9 × 9 + 90 - 99

Paso 2: Resolver las multiplicaciones

9 × 9 = 81

81 × 9 = 729

La expresión actualizada es:

729 + 90 - 99

Paso 3: Resolver las sumas y restas de izquierda a derecha

729 + 90 = 819

819 - 99 =

Resultado final: 720

