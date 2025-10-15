Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 9 × 9 × 9 + (99 - 9) - 99

El siguiente desafío matemático propone resolver correctamente esta expresión numérica: 9 × 9 × 9 + (99 - 9) - 99
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.
El siguiente desafío matemático propone resolver correctamente esta expresión numérica: 9 × 9 × 9 + (99 - 9) - 99
Para alcanzar el resultado correcto hay que respetar la jerarquía de operaciones establecida por la regla PEMDAS, que corresponde a Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).
El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 15 segundos. ¡El desafío comienza ahora!
Desglose paso a paso
Primero, la expresión completa:
9 × 9 × 9 + (99 - 9) - 99
Paso 1: Resolver el paréntesis
(99 - 9) = 90
La expresión ahora queda:
9 × 9 × 9 + 90 - 99
Paso 2: Resolver las multiplicaciones
9 × 9 = 81
81 × 9 = 729
La expresión actualizada es:
729 + 90 - 99
Paso 3: Resolver las sumas y restas de izquierda a derecha
729 + 90 = 819
819 - 99 =