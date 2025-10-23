En vivo Radio La Red
Desafío visual: encontrá la "jirafa intrusa" en menos de 7 segundos

Un reto para la vista y la concentración: en esta imagen, más de una decena de animales parecen disfrutar del paisaje, pero uno no pertenece. ¿Podrás encontrar a la "jirafa intrusa" en menos de 7 segundos?

El siguiente desafío visual propone poner a prueba la percepción y la capacidad de atención: el objetivo es hallar a la "jirafa intrusa" en 7 segundos.

En la imagen se pueden ver más de una decena de jirafas disfrutando del paisaje; sin embargo, hay una especie que no pertenece. Para intentar descubrirla, se debe observar la escena con cuidado, prestar atención a patrones que no encajan, texturas distintas y colores fuera de lo habitual.

Quienes logren identificar a la "intrusa" rápidamente demostrarán una gran agudeza visual y quienes no lo consigan podrán mejorar con práctica: cada desafío de este tipo ayuda a entrenar la capacidad de observación y percepción.

Cronómetro en marcha: el juego comienza ahora.

desafio-visual-encontre-a-cobra-entre-as-girafas-.jpg

Más allá de ser un entretenimiento, estos desafíos ejercitan el cerebro. Según especialistas, los acertijos visuales ayudan a mejorar la atención, la memoria y la concentración, convirtiéndose en un excelente ejercicio mental durante el tiempo libre.

Resolución del juego

La especie intrusa entre las jirafas es la serpiente. Si se logró superar el objetivo en menos de 7 segundos, ¡felicitaciones! Si no fue así, no hay que preocuparse: habrá revancha en más juegos y nuevas oportunidades para poner a prueba la agudeza visual.

desafio-visual-encontre-a-cobra-entre-as-girafas-solucao.jpg

